Galilea Montijo ''responde'' por su relación con Arturo Beltrán Leyva y manda fuerte mensaje

Desde hace un par de días, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán por su presunta relación con Arturo Beltrán Leyva, famoso narcotraficante y líder del cartel de los Beltrán Leyva.

Fue de nueva cuenta la escritora Anabel Hernández quien en su nuevo libro "Las señoras del narco: Amar el infierno" volvió a dar detalles bastante explícitos del romance de la conductora de Hoy con el capo e incluso reveló que le daba una millonaria cantidad de dinero mensualmente, además de varias propiedades y que incluso, su equipo y varios sicarios "odiaban" a Galilea Montijo porque la creían interesada.

Ahora, ha sido la propia presentadora quien rompió el silencio y mandó un contundente mensaje sobre esta polémica con Arturo Beltrán Leyva. Esto fue lo que dijo.

Galilea Montijo ''responde'' por su relación con Arturo Beltrán Leyva

A través de sus redes sociales, fue que Galilea Montijo "respondió" a todas las críticas y comentarios que ha recibido por la relación que habría tenido con Arturo Beltrán Leyva.

Por medio de su cuenta de Instagram y con una foto de ella, dejó en claro que el éxito que ha conseguido es gracias a su trabajo y esfuerzo, pues no le debe nada a nadie. Además, dejó ver que es con ejercicio como lidia con toda la presión mediática que carga sobre sus hombros.

Galilea Montijo ''responde'' por su relación con Arturo Beltrán Leyva

“Después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio… (y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero) me detengo a pensar: He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico y desde los 11 años para ayudar a mi mamá, por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante. Sigo sin entender lo que pesa tener éxito, a lo que tú quieres llamarle éxito en la vida… Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo” fue el texto escrito por Galilea Montijo.

Galilea Montijo ''responde'' por su relación con Arturo Beltrán Leyva

Como era de esperarse, el texto de Galilea Montijo fue comentado por sus fanáticos así como por varias famosas del medio, como por ejemplo Tania Rincón, Andrea Legarreta, Andrea Rodríguez, Ana Brenda Contreras, Cecilia Galiano y hasta Wendy Guevara, ganadora de “La Casa de los Famosos”.

Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, rompe el silencio sobre Arturo Beltrán Leyva

Por otro lado, Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo y quien es un reconocido modelo español, mostró el apoyo a la presentadora en dicha publicación. Con un tierno mensaje dejó ver que está a su lado y reafirmó lo que ella dijo al revelar que es una mujer fuerte.

“Una Mujer Fuerte es alguien que levanta a otras mujeres, en lugar de derribarlas... TE AMO!”.

Ante tal mensaje de fortaleza, Galilea Montijo respondió con varios emojis de corazón y un comprometido “No como yo”, con el que sugirió que su amor hacia él es aún mayor.

Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, rompe el silencio sobre Arturo Beltrán Leyva

El romance entre Isaac Moreno y Galilea Montijo comenzó a ser evidente en marzo, poco tiempo después de que Galilea anunciara su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Fueron vistos juntos en la Península de Yucatán, y aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, sus interacciones en redes sociales denotan que están muy enamorados.