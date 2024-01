EDOMEX.— Una vez más, Luis Ángel “El Flaco” ocupó los titulares de distintos medios de comunicación luego de que circulara una fotografía en la que se ve al cantante a bordo de una patrulla en el municipio de Villa Guerrero.

Debido a que el propio exvocalista de Los Recoditos alertó a sus fans sobre su situación, éstos de inmediato le cuestionaron si se encontraba bien, y qué le había pasado para terminar así.

¿Por qué Luis Ángel “El Flaco” fue captado abordo de una patrulla?

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de regional mexicano compartió una imagen en la que se dejó ver con el semblante decaído y arriba de una patrulla de la Policía Municipal del Estado de México.

La foto como era de imaginarse generó desconcierto y preocupación entre sus seguidores, quienes le pedían una explicación.

Sin embargo, luego de que la imagen se volvió viral, el exvocalista de Los Recoditos reveló los motivos de su “detención”.

Mediante un vídeo, Luis Ángel “El Flaco” explicó que no fue detenido sino más bien recibió ayuda por parte de la Policía Municipal, pues tuvo que ser auxiliado por elementos de seguridad para poder llegar a Villa Guerrero y dar su show.

“No se alarmen porque me subí a la patrulla. Esto es lo que pasa. Llegamos al lugar del evento y el camión, como está muy alto, no entra hasta donde vamos a ir a tocar. Aquí amablemente los elementos de la Policía nos hicieron el favor de llevarnos a todos, pero aquí andamos al cien. Dios los bendiga”, detalló el intérprete de “No le hago falta” .

Asimismo, el cantante señaló que el concierto en Villa Guerrero marcaba el inicio de su tour 2024, marcado por la promoción del sencillo “Por si me adelanto“, tema que compuso y grabó después de la muerte de su hija adoptiva María Fernanda, cuyo cuerpo fue rescatado de playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa, el 14 de agosto de 202

Tras la explicación de Luis Ángel “El Flaco”, sus fans le pidieron que no vuelva a propiciar malos entendidos, pues por no haber detallado que fue custodiado por la Policía durante un show en el Edomex, varios pensaron que se metió en un problema.

Cabe destacar que, el cantante se encuentra bien e incluso ya dio su segunda presentación en lo que va de este año, el sábado 6 de enero, Día de los Reyes, estuvo en Michoacán; ahí no tuvo que ser custodiado por la Policía Municipal.