CIUDAD DE MÉXICO.— A horas de emitir un comunicado en el que Anette Cuburu afirmó que ponía fin a su disputa con Andrea Legarreta, la exconductora de Venga la Alegría, ofreció un par de entrevista y nuevamente arremetió contra la presentadora del matutino de Televisa.

Sin embargo, en esta ocasión la exconductora de TV Azteca fue muy mordaz, por lo que algunos internautas la tacharon de resentida, grosera, rencorosa y amargada.

Pero, en esta ocasión y para “ponerle punto final” a la polémica, Anette reveló razón por la que revivió su rencilla con Andrea Legarreta.

Anette Cuburu habla del pleito con Andrea Legarreta afirma que: “La popó flota”

En entrevista con distintos periodistas de espectáculos, Anette Cuburu afirmó ser una mujer de paz, siempre y cuando no se metan con sus hijos, algo que de acuerdo a la exconductora del matutino de TV Azteca hizo Andrea Legarreta.

Asimismo, en la charla Anette confirmó que tiene una enemistad con la también actriz, la cual surgió desde hace más de una década, cuando trabajaron juntas en el matutino Hoy, y debido a que Andrea presuntamente inventó que Cuburu tuvo un romance con Raúl Araiza, mientras estaba casada con Alejandro Benítez, la relación se fracturó para siempre.

Sin embargo, la expresentadora de TV Azteca fue cuestionada de por qué revivió la rencilla con Andrea Legarreta, si ya han pasado más de 15 años desde que se inventó el rumor de su “relación extramarital” con ‘El Negro’ Araiza.

Ante esta pregunta, Anette inició relatando que sus hijos le preguntaron por qué Andrea hablaba de ella y el exesposo de Anette (Alejandro Benítez).

De igual modo, Shanik Berman le señaló que por qué ella sí atacó a las hijas de Andrea, a lo que Anette Cuburu afirmó que ella no habló de las hijas de Andrea Legarreta, pero que si la gente lo hacía era porque está sacando conclusiones, y ese no es su problema.

“La gente saca sus conclusiones, yo nunca mencioné a ningún niño, con los niños jamás, yo tengo tres, si eso lo hace la gente yo no puedo controlarlo”, respondió Anette.

Y fue durante esa declaración que Anette Cuburu lanzó un nueva “dardo” contra Andrea, pues la comparó con “la popo”

“Yo no he dicho ni he hecho muchas cosas en la vida. La popó flota, siempre sale a la luz. No he hecho mi carrera a base de chismes ni me gusta andar en la boca de la gente ni me peleo con la gente”, indicó la rubia.

Sobre el mensaje de amor y paz que Andrea Legarreta emitió en un encuentro con los medios, Anette opinó que ella no hará algo así, pues señaló que no es una mujer de doble moral.

“Yo no le mando amor a la gente que me trata mal, eso es una doble moral”, dijo enfática; y aunque Anette Cuburu insistió en que ya no hablaría del tema, pues sólo aceptó la entrevista para hablar de la obra de teatro,”Hijas de su madre”, en la cual estará , continuó respondiendo.

Tras una larga plática en la que intentó evadir la polémica que ella misma generó tras arremeter en contra de Andrea Legarreta, Anette tuvo un par de minutos para hablar de su obra de teatro.

Pero esto pasó a segundo plano, ya que todos se enfocaron en las nuevas declaraciones que emitió y que generaron la crítica en su contra.