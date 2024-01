CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Para que haya una pelea se necesitan dos y Lucero, en las redes sociales, prefiere no echar su gallo a pelear. Pocas veces son las que responde, pero en general, dice, prefiere ignorar las críticas y los comentarios de odio.

Apenas hace un par de días, se leyó un comentario de “ya se le nota la edad” en una foto de la cantante, a lo que la propia Lucero respondió puntual: “¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo. Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 o más”.

Si bien acepta que no es agradable el “hate”, aprendió a lidiar con eso y trata de inculcarle esa indiferencia a su hija Lucero, ahora que se convirtió en figura pública.

“El odio, la crueldad no es amable para nadie, no es agradable leer comentarios malos míos, ni de mis hijos, ni de Manuel Mijares, que es el papá de mis hijos. Para nadie es cómodo. Lo que hacemos ante estas ofensas, humillaciones, es que se te resbale, hay que pensar que esa gente no tiene nada mejor que hacer. No tendrá una vida normal y se mete a atacar. De ahí hay que partir, ¿quién está diciendo eso de mí? Ni sabemos. Por eso Lucerito tiene esa mentalidad de decir: ‘no me importa lo que digan de mí’”.

La cantante recuerda que antes de las redes sociales no era común enterarse de este tipo de comentarios rudos.

“Nadie se atrevía a decirte: cantas horrible, tienes un pésimo físico, era difícil que te enteraras de esta crueldad o estas críticas o este ‘hate’ que está tan de moda, porque ahora se hace a través de las redes, del anonimato y nadie te reclama”.

Mejor, agrega, es tomar distancia: “Hay que ver las redes como una herramienta y vivir feliz, ¿por qué flagelarse leyendo lo que escriben?”, cuestiona.

Lucero prefiere apostar en su carrera a otro gallo: el de Juan Rulfo, porque la actuación es otro cantar.

En esta faceta, reconoce que la serie la impulsó más como actriz y le ayudó a mostrarse en papeles distintos a los que había hecho.

El resultado: ganó la apuesta, asegura, y con la llegada de la segunda temporada de la serie “El gallo de oro” lo confirma.

“Quería sorprender como actriz —dice—, algo que pudiera superar lo que había hecho y creo que se logró.

Tener la pluma de Juan Rulfo es garantía y poderla llevar de esta forma como un homenaje a México, a nuestra historia, a los palenques, a las peleas de gallos, en fin, es maravilloso”.

La cantante adelanta que en la nueva entrega de la serie, que se estrena hoy viernes por la plataforma Vix, se abordarán temas que no están en la novela.

“Regresan los hermanos Arriaga, que son pieza clave en esta temporada. La Caponera —su personaje— sigue teniendo su magia, su música, que hace no para tener dinero. La serie empieza en 1945 y aquí hay una evolución de tiempo también”. Eso sí, aclara de nuevo por los “gallitos” de las redes sociales, que ningún plumífero fue lastimado durante las recreaciones de las peleas en los palenques.