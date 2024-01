GUANAJUATO.— Tras un par de días en el hospital, Paola Suárez ya fue dada de alta; así lo informó un reportero de Telediario y en el programa de Adela Micha La Saga.

Asimismo, además de darse a conocer detalles sobre la salida de la integrante de “Las Perdidas”, quien fue hospitalizada de emergencia luego de que su novio la golpeara salvajemente el pasado 10 de enero; se reveló cuál es su estado de salud.

Paola Suárez de “Las Perdidas” sale del hospital tras ser agredida por su novio

Luego de ser reportada como delicada y teniendo el riesgo de poder perder la visión de su ojo derecho por un fuerte golpe, la influencer transexual abandonó el Hospital General Regional de León Guanajuato.

Así lo informó Patricio Maldonado, corresponsal de Telediario, quien indicó que la creadora de contenido dejó el nosocomio aproximadamente a las 22:00 horas del jueves 11 de enero tras pasar dos días internada.

De igual modo, el reportero indicó que el personal médico que atendió a la también apodada ‘Patas’ o ‘Patitas’ desde que ingresó, decidieron darla de alta en cuanto mostrara mejoría.

▶️ Difunden el momento exacto en el que Paola Suárez se lanzó del balcón luego del enfrentamiento con su prometido.



Ella ya fue dada de alta del hospital.



📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria ⭐ pic.twitter.com/ST9ZrPbE7F — @telediario (@telediario) January 12, 2024

Por su parte, los conductores de La Saga en una reciente emisión mencionaron que Paola Suárez ya salió del hospital, y que dejó el nosocomio durante la madrugada en un aura de mucho misterio y secreto para evitar a los medios de comunicación, pues no querían que se causara una turba durante su salida.

No obstante, hasta el momento, sus amigas no han confirmado esta información, pero se espera que en las próximas horas la integrante de “Las Perdidas” realicen una transmisión en vivo en YouTube para dar detalles.

Recordemos que la creadora de contenido llegó hasta el sanatorio ubicado en León, Guanajuato luego de ser violentada supuestamente a manos de su novio y prometido José de Jesús.

Sus amigas y el escolta de la influencer revelaron que la pelea entre la pareja se habría detonado luego de que el chico le habría robado dinero, por lo que para evitar ser detenido por ella, él la golpeó y encerró en la habitación.

Pero Paola brincó desde su balcón hasta caer en la caja de su camioneta estacionada afuera de su domicilio, fue así como intentó perseguir a su novio, aunque no pudo detenerlo debido a que se encontraba muy lastimad.

Vale la pena señalar que, hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que presuntamente le robó a Paola Suárez su prometido.

¿Quién es el doctor que se tomó una selfie con Paola Suárez en el hospital y fue criticado?

Otras de las polémicas que se suscito mientras Paola Suárez estuvo en el hospital, fue la imagen del presunto médico de la influencer transexual, quien se tomó una fotografía mientras la integrante de “Las Perdidas” estaba postrada en la cama del nocosomio.

La imagen publicada en redes sociales de inmediato se llenó de críticas, pues en la selfie se puede observar al supuesto doctor viendo fijamente a la cámara, mientras que la amiga de Wendy Guevara se ve al fondo con la cara ensangrentada, amoratada e hinchada.

No obstante, la polémica fotografía fue compartida por la misma Paola en su cuenta de Facebook.

Asimismo, luego de que la imagen que se viralizó, el médico recibió decenas de críticas, sin embargo, algunos seguidores de la influencer transexual salieron en su defensa señalando que no él compartió la foto y que tampoco era médico sino enfermero.

“Muchísimas gracias, Jesús Montoya por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas, también por la atención que siempre me brindas aquí en el Hospital General Regional…”, inició externando la chica trans.

“Te quiero mucho, amigo, en serio no sé cómo pagarte. Muchas gracias por estar al pie del cañón”, agregó Paola luego de que muchas atacaron a su amigo enfermero por considerar como una falta de respeto que se haya fotografiado con ella en un momento sumamente vulnerable.

Cabe destacar que “el doctor” —quien en realidad es enfermero— que se retrató con Paola Suárez, es un amigo cercano de la influencer.

‘Chuy’ como es apodado por la guanajuatense, también estuvo a su lado cuando en septiembre de 2023, ‘Paolita’ reveló que tenía la presión alta y debía cambiar sus hábitos para mejorar su salud.

Y debido a que en esta ocasión la misma ‘Patitas’ (como es apodada la influencer) autorizó la fotografía; ésta no fue algún tipo de falta de ética.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez tras salir del hospital luego de la golpiza que le dio su novio?

En un vídeo compartido en redes sociales Paola Suárez, apareció desde el hospital para dar a conocer cómo se encontraba.

La influencer transexual se mostró con una férula en la nariz tras los golpes que recibió por parte de su todavía prometido, horas después de que éste le pidió matrimonio.

Sin embargo, su enfermero e explica que la cinta que le fue colocada en la nariz le permitirá contener la hinchazón.

Paola Suárez todavía adolorida indicó que el ojo, cuya piel de alrededor aún aparece moreteada, es lo que más le molesta.

Además, la creadora de contenido aprovechó para mostrar sus piernas con moretones y golpes derivados de la golpiza que le propinó José de Jesús Castro Gómez.

Paola Suárez rompe en llanto al salir del hospital; estas son sus primeras declaraciones

No obstante, alrededor de la 1 de la tarde de este 12 de enero de 2024, la también apodada ‘Patas’, mediante sus historias de Instagram informó a sus seguidores que ya se encuentra en casa, pero reconoció que se siente muy mal.

Sin poder contener el llanto detalló que tendrá una férula en la nariz por 10 días, que su ojo afectado aún tiene sangre “molida”, que tiene muchos golpes en la cabeza y se marea de repente cuando se para.

“Me siento mal, que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no se ya que pensar. Solamente quiero que termine ya, me siento mal, muy mal”, expresó entre lágrimas la amiga de Wendy Guevara.

Paola Suárez vía instagram



“me voy despertando y pensé que todo esto era un sueño” ay mi paola 😢 pic.twitter.com/DMtiVNjUgI — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 12, 2024