CIUDAD DE MÉXICO.— A días de que el medio del espectáculo conmocionara con la golpiza que Paola Suárez de “Las Perdidas” recibió por parte de su prometido José de Jesús Castro Gómez, horas después de que le entregó el anillo de compromiso; ahora un nuevo presunto episodio de violencia a generado la preocupación.

Y es que para sorpresa de sus fan e internautas, Poncho de Nigris alarmó a todos al mostrarse con el rostro golpeado. Tras publicar esta impactante foto, la polémica se desató.

Pues el influencer refirió que el mal aspecto de su rostro tenía que ver con el encontronazo que tuvo hace unos días con Adal Ramones. Pero realmente el exconductor de Otro Rollo lo agredió…

Poncho de Nigris aparece con el rostro golpeado

Mediante redes sociales, el también exparticipante de La Casa de los Famosos México compartió un imagen en la que se dejó ver con sangre y golpes en la cara.

El también influencer de 47 años, generó más intriga al compartir un mensaje en el que agradecía que pese a las presuntas agresiones que recibió, su rostro no quedó tan dañado.

“Lo bueno fue que la nariz no le la tocaron, de eso Vivo. Gracias a los que están al pendiente”, escribió De Nigris junto a la foto en la que se le ve el rostro golpeado.

Lo bueno fue que la nariz no le la tocaron, de eso Vivo. Gracias a los que están al pendiente. pic.twitter.com/E0aMm2gAOi — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) January 12, 2024

Sin embargo, al no dar más detalles sobre lo que le pasó, internautas de inmediato especularon sobre qué o quién pudo haber agredido a Poncho.

¿Quién golpeó a Poncho de Nigris? Realmente fue agredido

Aunque se dijo que Adal Ramones, su esposa Marcela Mistral o la propia mamá de Poncho de Nigris pudieron haber golpeado al también integrante del ‘Team Infierno’, la realidad es que ninguno de los mencionados fue el causante de que el regiomontano terminará con el rostro “desfigurado”.

Mediante su cuenta de Instagram, De Nigris se encargó de revelar qué fue lo que realmente le sucedió.

A través de una serie de vídeos y fotos, Poncho mostró más de cerca las heridas en su rostro.

Asimismo, estas publicaciones las acompañó de un mensaje en el que señaló a sus “agresores”, pero su “confesión” generó sospechas de que posiblemente estaba mintiendo.

“¿Cómo andan? nomás para que vean, esto no se va a quedar así. Me encontré a mi mamá, a Adal Ramones, me dieron una p*ti#$%& juntos, no se vale, los voy a demandar a los dos“, puntualizó el regio.

Tras el revuelo y preocupación que desató, internautas se dieron a la tarea de “desenmascararlo”, pues empezaron a compartir imágenes y vídeos en los que revelaron que Poncho De Nigris viajó a la Ciudad de México para realizar algunos proyectos.

En sus historias de Instagram, el exconductor de Multimedios, mostró cuando estaba siendo maquillado y peinado para grabar lo que parecía las escenas de algún proyecto televisivo.

Es por ello que tras recompartir este material audiovisual, internautas desmintieron que haya sido golpeado.

Y una vez que la “broma” de Poncho de Nigris quedó al descubierto, Adal Ramones se pronuncio al respecto, así como también Jorge ‘El Burro’ Van Ranquin, Sebastián Rulli y demás figuras de la farándula mexicana.

Cabe destacar que, aunque se desmintió que De Nigris haya sido golpeado, hasta el momento se desconoce para que proyecto tuvo que fingir haber sido agredido.

No obstante, Poncho de Nigris logró su objetivo, pues tras convertirse en tema tendencia de redes sociales, el regiomontano acaparó los titulares de distintos medios.

Jajajajaja ponle título. pic.twitter.com/du2dSJU1uW — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) January 12, 2024