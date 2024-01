CIUDAD DE MÉXICO.— Aunque Nicolás, hijo de la actriz Erika Buenfil, está intentando hacerse de un lugar en la farándula mexicana mediante la publicación de vídeos en TikTok, la realidad es que el joven ha destacado más por polémicas en las que se ve envuelto.

Tal es el caso de un reciente clip el cual ha generado controversia, pues tras la publicación de dicho material audiovisual, internautas han cuestionado las preferencias sexuales.

Por su parte, Erika Buenfil (su mamá) a salido en su defensa para asegurar que: “Le encantan las niñas”.

¿Nicolás Buenfil, es gay? Comparte vídeo con el que pone en duda su orientación sexual

Pese al terremoto que sacudió Japón a principios de este 2024, Nicolás de Jesús Buenfil, el hijo de la actriz de la telenovela “Amores verdaderos”, logró divertirse en grande, y prueba de ello fueron los vídeos que compartió en redes sociales.

Si bien Nicolás Buenfil ya se encuentra en México, el joven de 19 años de edad continúa compartiendo algunos momento que vivió en sus más recientes vacaciones, y es precisamente un clip grabado en un hotel del país nipón lo que ha generado los comentarios.

Y es que mediante TikTok, el hijo de Erika Buenfil compartió un vídeo en el que se le ve bailando la canción “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, sin embargo, sus movimientos y la ropa que luce el joven causó que varios consideraran que ‘Nico’ es gay.

Pero tras las diversas reacciones que generó este vídeo —la mayoría enfocadas en suposiciones sobre la orientación sexual del joven de 19 años— Nicolás y Erika Buenfil se pronunciaron al respecto.

Hijo de Erika Buenfil habla sobre sus preferencias sexuales

Tras los señalamientos que varios internautas le hicieron a ‘Nico’ Buenfil tras compartir un vídeo en el que hace un baile que para muchos fue poco varonil, el hijo de la actriz de la telenovela “Marisol”, respondió sobre si es parte de la comunidad LGBTIQ+.

En su grabación compartida en TikTok, el joven de 19 años inició señalando que el baile lo hizo a su estilo, y reconoció que no fueron muy varoniles sus pasos.

“Si tanto quieren saber la verdad, pues ahí les va… Lo hice a mi estilo, tal vez lo hice de una forma inusual siendo hombre, así que puede llegar a causar controversia. La mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual…”, relató el hijo de la actriz.

Sin embargo, Nicolás Buenfil afirmó que “le gustan las mujeres”, pero admitió que el que los cuestionen sobre su preferencia sexual es algo muy usual. Incluso indicó que aunque él ha afirmado que “le encantan las mujeres” siempre dicen que “le gustan los hombres”.

“Mi preferencia sexual hasta donde yo sé, yo tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres… Esto me pasa muy seguido que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida… y siempre me andan diciendo que me gustan los hombres, le das a la ‘reversa’, pero soy muy libre en ese aspecto”, detalló el joven.

Finalmente, el hijo de Erika Buenfil pidió no andar especulando y reafirmó que es heterosexual.

“Estamos en 2024, gente, no pueden andar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna, las ideas cambiaron, yo soy hetero, pero sí me pasa muy seguido… Gente, les mando un beso”, concluyó el joven tiktoker.

Erika Buenfil sale en defensa de su hijo, ¿que dijo sobre el baile de Nicolás?

Horas después de que se viralizara el vídeo de Nicolás Buenfil bailando, a través de X (antesTwitter) su mamá publicó un breve y conciso mensaje dirigido a las personas que criticaron a su único hijo.

“Mi hijo es un niño Feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas…”, escribió la actriz de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Mi hijo es un niño

Feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche — Erika Buenfil. (@ebuenfil) January 13, 2024