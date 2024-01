VERACRUZ.— ‘Doña Clarita’, a quien muchos recuerda como una de las exparticipante del programa de cocina MasterChef confirmó con gran tristeza y dolor que cerró su restaurante.

La exconcursante de la competencia de cocina los pormenores del fin de su sueño a siete años de haber iniciado el proyecto gastronómico.

¿Qué pasó con el restaurante de ‘Doña Clarita’ de MasterChef?

Doña Clarita, es sin duda alguna una de las participantes más populares de las distintas temporadas de MasterChef México, es por ello que para varias personas resulto triste enterarse de que la experta en gastronomía veracruazana cerró su restaurante.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Facebook, la exparticipante del programa de cocina, reveló que el restaurante, ”La Cocina de Doña Clarita”, ubicado en Xalapa, Veracruz, cerró sus puertas.

Y aunque en un principio Clara Carrera, mejor conocida como ‘Doña Clarita’ — apodo obtenido tras una exitosa participación en el reality show de cocina de TV Azteca— se mostró optimista; al final le fue imposible ocultar su tristeza por lo sucedido.

¿Por qué cerrará su restaurante ‘Doña Clarita’?

En entrevista con medios locales, ‘Doña Clarita’ sin poder contener las lágrimas reveló que una de las razones detrás del cierre de su restaurante eran temas económicos.

“Debo de ser sincera, el motivo principal es la economía. Mantener un lugar establecido no es fácil porque hay muchos pagos fijos y de repente, pues no se llega a cubrir lo que se necesita… cuando a veces no hay ni lo necesario, hay que tomar decisiones”, explicó experta en la cocina.

Asimismo la chef puntualizó que cerrar su negocio ha sido una decisión difícil: “Mi sueño era que ‘La Cocina de Doña Clarita’ fuera un lugar icónico y tradicional…”, puntualizó la señora.

“Pero bueno, bajamos cortinas, pero no colgamos el mandil”, agregó la exparticipante de MasterChef.

Cabe destacar que, mientras estuvo participando en el programa de cocina de TV Azteca, ‘Doña Clarita’ en diferentes ocasiones mencionó que tener su propio negocio de gastronomía mexicana era una de sus metas.

Y una vez que logró cumplir su sueño, una de las características de su restaurante era que la chef mexicana atendía personalmente a sus clientes y les ofrecía explicaciones sobre algunos de los platos que formaban parte de su menú, y que formaron parte de su trayectoria en MasterChef México.