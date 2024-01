CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Si la esposa de alguien muere y ésta deja instrucciones para que el hombre vuelva a ser feliz con otra mujer, ¿qué hacer? Esa es la premisa de “Jump Start My Heart”, una historia de amor seriada que protagoniza Erik Hayser, quien tendrá como antagónico a Osvaldo de León.

La producción es el nuevo trabajo de Pepe Bojórquez, realizador de las comedias “Más sabe el diablo por viejo” y “Como caído del cielo”, cinta donde “revivió” a Pedro Infante.

“Jump Start my Hearth” trata sobre un hombre (Hayser) que sufre la pérdida de su pareja (Ana Serradilla), quien por escrito deja una serie de medidas para que él vuelva a encontrar el amor.

“Desde un inicio te das cuenta de que su pareja murió y cada que veas a Ana sabrás que es un viaje al pasado”, comenta De León.

“Ella le deja una serie de cosas para que él conozca a otras mujeres, pero también deja ciertas tareas a estas mujeres, para encontrarse con él”, agrega el histrión de “Minas de pasión”.

En la historia, De León tiene como pareja a Gaby Espino, pero eso no le impide hacerle “la vida de cuadritos” al personaje central.

“Si digo algo más, spoileo (risas), sólo digo que es el villano de Hayser y no la pasará bien”, comenta.

Sandra Echeverría y Dominica Paleta forman parte del elenco, cuya historia se estrenaría en la primera mitad de este año por la plataforma Prime Video.

El deseo de alguien muerto para dejar las cosas en paz con su pareja viva ha sido tema en el cine internacional que siempre es bien aceptado por el público.

Algunos ejemplos son “La vida sin mí”, dirigida por la española Isabel Coixet y “Después de ti”, con Paulina Dávila. De León es un actor que recientemente volvió al cine. El pasado 28 de diciembre estrenó en salas “Síncopa”, donde interpreta a un músico que desea triunfar.

El actor no sabe tocar ningún instrumento musical, pero basta mover un poco los dedos sobre una trompeta y sincronizarlo con el audio, para aparentar que es todo un profesional.

“Me preocupaba mucho porque no sé tocar nada, pero me decían que me iban a proteger y yo no sabía cómo”, cuenta divertido, “además, la trompeta que uso no servía, de pronto se quedaban atoradas las teclas (risas), ya cuando editaron la música, parece que sí toco, pero no”, recuerda.

Para este 2024, además de “Jump Start My Heart” espera el lanzamiento de “Para toda la vida”, que verá luz primera en República Dominicana, país coproductor.

Se trata de una comedia romántica dirigida por René Bueno, en la que los papeles centrales recaen en Daniela Luján y Danilo Reynoso.

“Los protagonistas se están casando y, mientras pasa eso, vamos al pasado para un juego de tiempos.

La idea es que, cuando alguien debe estar contigo, así va a ser, pase lo que pase”, adelanta De León.