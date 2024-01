CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Anette Cuburu explotó en contra de Andrea Legarreta, se le cuestionó sobre su relación con el resto de los conductores del programa Hoy, y para sorpresa de varios, la expresentadora de TV Azteca afirmó tenerle un gran cariño a Galilea Montijo.

Incluso en una entrevista señaló que gracias a la tapatía pudo sobrellevar uno de los momentos más difíciles de su vida, pues tras ser corrida del matutino de Televisa, el veto de las televisoras y su divorcio de Alejandro Benítez; Galilea, fue de las pocas que la ayudó.

Sin embargo, la amistad con la también empresaria estaría fracturada, ya que recientemente Anette le hizo “un desplante” a la exconductora de La Casa de los Famosos México.

Así fue como Anette Cuburu “despreció” a su “amiga” Galilea Montijo

En medio de la polémica que se desató luego de que Anette Cuburu afirmará que su colega Andrea Legarreta solo estaba como titular del programa Hoy por sostener una relación extramarital de más de 20 años con Bernardo Gómez, un importante ejecutivo de Televisa; la rubia cumplió años.

Este pasado 18 de enero de 2024, la exconductora del program Venga la Alegría celebró su cumpleaños número 48, y como era de esperarse, este fue motivo para que varias figuras de la farándula mexicana la felicitaran.

Entre los famosos que decidieron enviarle un mensaje a Anette por su cumpleaños, se encontraba Galilea Montijo, quien para sorpresa de muchos le deseo que tenga un feliz aniversario de vida.

Incluso la tapatía se refirió a ella con un apodo cariñoso que presuntamente dejo ver lo cercanas que son.

Sin embargo, internautas de inmediato destacaron que Anette Cuburu ya no tendría una buena amistad con ‘Gali’.

Y es que para varios usuarios de Instagram resultó intrigante que luego de que la exconductora de la televisora del Ajusco publicó una foto y un mensaje en el que agradeció “a los que la aman”, no fue capaz de responderle a su presunta amiga.

En la publicación, internautas destacaron que el comentario de ‘Gali’ fue quizás el único ignorado, pues Anette Cuburu agradeció a varios famosos quienes se tomaron un tiempo para comentarle algo en su foto.

Y aunque tras percatarse de esta situación, internautas cuestionaron a la exconductora del programa Venga la Alegría, sobre si está enojada con Galilea o ya no se lleva con ella; Anette no contestó, y su silencio fue tomado como una afirmación de que la tapatía y ella ya no se llevan.

Cabe destacar que, en sus recientes declaraciones respecto a su paso por el programa Hoy la expresentadora de TV Azteca afirmó que tuvo una buena relación con Galilea Montijo y por supuesto, fue distinta a la que tenía con Andrea Legarreta.