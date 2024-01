Ryan Gosling no se quedó callado tras las críticas que recibió por su nominación al Óscar como actor de soporte por su trabajo en “Barbie”, distinción para la que Margot Robbie, protagonista de la cinta, y Greta Gerwig, directora de la misma, no fueron tomadas en cuenta.

La mañana de este martes, La Academia estadounidense reveló la lista de los nominados que competirán para alcanzar la codiciada estatuilla y los fans de la famosa muñeca se lanzaron en contra de la gala por desairar a Robbie y Gerwig, ya que no aparecieron en las categorías de mejor actriz y mejor director, respectivamente.

A través de un comunicado oficial, el intérprete de Ken aseguró tener sentimientos encontrados, pues a pesar de que está sumamente agradecido, también se dijo decepcionado por el desaire que le hicieron a sus compañeras:

“no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto”, escribió.

Ryan Gosling reacciona sobre la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en los Oscar 2024



—“No hay Ken sin Barbie, no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin el talento y determinación de ellas” pic.twitter.com/fpsHwIo6xn — Indie 505 (@Indie5051) January 23, 2024

Gosling destacó el trabajo de ambas famosas, y aseguró que de no ser por ellas ni él, ni el resto del elenco habrían alcanzado el éxito que consiguieron en taquillas, por lo que, además, pidió se les reconociera:

“contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”, agregó en el texto.

“Ryan Gosling”:

Por su comunicado en el que dice estar decepcionado de que Margot Robbie y Greta Gerwig no hayan recibido una nominación en los #Oscars. pic.twitter.com/6Pd7EABYRq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 23, 2024

Por último, felicitó a America Ferrera, quien también recibió una nominación como actriz de soporte y “a los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

Los usuarios de las redes sociales también han reprobado la decisión de La Academia y hasta la han llamado de muy mal gusto, sobre todo por el mensaje feminista que da la película y que, aseguran, Hollywood simplemente decidió ignorar.

🍿 Ryan Gosling lanzó un comunicado en el que expresa su decepción ante la falta de nominaciones en los #Oscars para Greta Gerwig y Margot Robbie:



“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie” pic.twitter.com/VsdutGRm7I — fefe (@fedeebongiorno) January 23, 2024

Me están diciendo que a Ryan Gosling le dieron una nominación a un premio Óscar por ser Ken en Barbie. Y a Margot Robbie que es literalmente Barbie no le dieron nada. Ni a la directora Greta Gerwig.



El jurado literalmente probó el punto de la película. Parece broma. pic.twitter.com/0xfCSF3IQi — Mariana Limón Rugerio (@marianaliru) January 23, 2024

No es casualidad que Margot Robbie y Greta Gerwig hayan sido ignoradas por la Academia pero no así Ryan Gosling. Es como si se empeñaran en probar una y otra vez el punto de Barbie y por qué es una película necesaria y que ha incomodado a tantos hombres pic.twitter.com/W78t4nGp82 — La Bruja Medusa ❤️‍🔥🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) January 23, 2024

Estas dos pedazo de hembras:



– Lideran un evento cinematográfico sin precedentes

– Se cargan la industria de Hollywood a las espaldas

– Taquillazo histórico

– Vuelven a poner de moda el rosa

– Hacen una película sobre una muñeca y se levantan +1.000 millones

– Aúpan la taquilla… pic.twitter.com/53NQ3kzjmX — David Lorao (@goonielor) January 23, 2024

