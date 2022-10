Cómo dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente

Las experiencias de vida, anécdotas, momentos y situaciones que nos marcaron desde lo emocional y sensorial son aspectos fundamentales que inciden en la construcción de nuestra autoestima y valoración. En este sentido, muchas veces las personas se aferran a los recuerdos de los hechos del pasado y esto dificulta enfocarse en el presente y proyectar el futuro.

Por eso, una herramienta clave para trabajar dichos procesos y mentalizarte en el presente son los cursos de psicología que te brindan conocimientos y habilidades reflexivas para reconocer esos instantes en donde te encuentras anclado a los recuerdos del pasado y que te inhabilitan a mirarte hoy en tu aquí y ahora situado.

En los cursos de psicología puedes explorar diferentes áreas y disciplinas que te proponen analizar, reflexionar y debatir acerca de tus conocimientos, habilidades, gustos, deseos y pasiones para construir proyectos de vida que te permitan mentalizarte con entusiasmo, iniciativa y emprendimiento en el presente.

Poder participar en estos cursos es crucial para cuidar y fortalecer la salud mental, un aspecto crucial y sumamente necesario para proteger la integridad de las personas y enfocarse en los tiempos actuales que se viven para no permanecer pendiente y atado a los eventos del pasado.

Si deseas conocer más detalles y herramienta sobre salud mental existen una amplia diversidad de propuestas que te permiten llevar adelante aprendizajes profundos con enfoques prácticos, críticos, reflexivos y conscientes. Así vas a tener la posibilidad de conocer diferentes problemáticas y trastornos que pueden vivenciar las personas para abordarlas con los cuidados necesarios.

Las personas viven experiencias que generan infinitas sensaciones de alegría, entusiasmo, felicidad, angustia, tristeza y soledad. Entre las múltiples experiencias, para poder enfocarse en el presente y dejar atrás el pasado que muchas veces inmoviliza, es clave trabajar el derecho al olvido.

El derecho al olvido es fundamental para que puedas disfrutar tu vida con total consciencia en el tiempo presente y soltar los nudos que te mantienen atado a los hechos del pasado. Por lo tanto, si logras alejar esos momentos y no depender emocionalmente de ellos, tu vida puede enfocarse en tus herramientas y potencialidad actual.

Las herramientas claves para soltar el pasado y vivir en el presente

Existen diferentes saberes y conocimientos que pueden contribuir a que tus proyectos, enfoques y miradas se centren en la actualidad, en tu día a día y los deseos más cercanos que te permitan disfrutar el presente y construir las bases hacia un futuro prometedor.

Uno de los pasos elementales es identificar y reconocer los instantes en donde deseas el bienestar del tiempo pasado. En ese instante, puede serte útil preguntarte ¿Qué necesito de esos momentos? ¿Qué extraño y deseo de esa época? De esta manera, detectar esa actitud te va a permitir focalizarte en el presente y mantenerte activo en tus proyectos.

Además, puedes sumar otro paso que consiste en hacerte la pregunta ¿qué beneficios me brinda estar atado al pasado? Así vas a contar con mayor claridad para entender que los aportes son en un plano de fantasía y recuerdo, que se trata de otra época, un contexto diferente y ahora vives una instancia evolutiva y madurativa distinta que te invita a potenciarte y no a retroceder.

También una acción necesaria es dar el paso de cerrar círculos, soltar etapas y recuerdos para que tu presencia en el presente sea liviana, sin ataduras, para hacerle lugar a nuevos desafíos, proyectos, caminos, personas y experiencias que te permitirán nutrirte y aumentar tu energía.

A su vez, permitirte el perdón a ti mismo es una acción sana, noble y que te ayuda a mentalizarte que lo que hiciste ya sucedió y si permaneces lamentándote alrededor de lo que salió mal, esa energía te detiene. En lugar de cuestionar cómo lo hiciste y si podrías haber actuado de otra manera, intenta preguntarte por qué lo hiciste, qué pensabas y deseabas en ese instante. Esto te invita a que las preguntas sean más reflexivas y valores aprendizajes.

La búsqueda de sentidos y motivaciones es otro paso clave para darle sentido a tu vida. Se trata de identificar qué te entusiasma, qué te apasiona, qué personas te inspiran a compartir y potenciar tus saberes, conocimientos, pasiones y deseos.

Además, cuando sientas que hay dificultades o vives un hecho triste, pensar y ser consciente que se puede volver a empezar, a intentar y probar nuevos caminos es una actitud valiosa para no quedarte lamentándote frente a lo que no sucedió o ese proyecto que no se concretó.

En conclusión, para vivir con pasión, adrenalina, entusiasmo y deseo por descubrir nuevas experiencias es elemental mirar de frente lo actual, el aquí y ahora para que las ataduras del pasado no te frenen.- I.S.