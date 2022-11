Eclipse de luna en Yucatán: ¿Cómo y cuándo verlo en noviembre?

Un eclipse total de luna podrá verse en Yucatán la madrugada del 8 de noviembre, será el segundo del año, ya que en el mes de mayo se registró también un evento de esta naturaleza.

El eclipse se podrá ver en las primeras horas del martes 8 de noviembre, ya que la etapa penumbral con la que da comienzo el fenómeno iniciará a las 2:02 am y concluirá a las 7:56 am. El fenómeno tendrá una duración de 220 minutos, que es el tiempo total del eclipse, lo que equivale a 3 horas 40 minutos.

Así lo puntualiza Eddie Salazar Gamboa, investigador y astrónomo, quien dio los detalles sobre el fenómeno y explicó que entre estos dos eclipses hay una diferencia de 177 días, el número que manejaban los mayas que consta de 6 lunaciones de 29.53 días.

Asimismo, explicó que en promedio las lunaciones son de 29.53 días, pero, no es la misma cifra siempre. Por ejemplo, la Nasa maneja un promedio de 29.53059 días, pero durante el año el mes lunar varía, y puede durar 29 días 6 horas y hasta 29 días 19 horas.

En 2008, la NASA emitió las cifras de la longitud de las lunaciones, que en enero de ese año el mes lunar tuvo una duración de 16 horas 7 minutos; en febrero de 29 días 13 horas 30 minutos; en junio de 29 días 6 horas 54 minutos; pero, en diciembre fue de 29 días 19 horas 33 minutos.

¿Cómo ocurre un eclipse de Luna?

El investigador, indicó que para que un eclipse se produzca se necesitan dos condiciones, la primera es que tiene que haber luna llena

La segunda condición tiene que ver con que la luna rota alrededor de la Tierra, y corta la eclíptica, que es el plano de la órbita aparente del sol alrededor de la Tierra. Hay dos puntos de corte que se conocen como nodo ascendente y modo descendente, por lo que para el eclipse se produzca la luna tiene que estar cerca del nodo.

El tiempo que transcurre entre que la luna corta el nodo ascendente y descendente se llama mes dacrónico y dura 27.212221 días. Como mes sinódico se conoce el tiempo entre una luna llena y otra, que es la que dura en promedio 29.53059 días. El máximo del eclipse coincide con el momento de la luna llena.

Eclipse de luna en Yucatán: las etapas del fenómeno astronómico

Sobre el eclipse de luna en Yucatán que se podrá ver el 8 de noviembre, precisa que pasará por tres fases o etapas: la penumbral, la parcialidad y la totalidad.

La penumbralidad es cuando la luna penetra a la penumbra, que es el cono de sombra más débil que se forma con la Tierra; cuando esa parte concluye, la luna empieza a entrar a la umbra, que es la parte más oscura que se conoce como la parcialidad.

Cuando la luna ya está completamente dentro de la umbra, que es la parte más llamativa, es cuando se registra el eclipse total. La mitad de la totalidad del fenómeno, es decir el momento en el que ya está la luna en el centro de la umbra, se dice que es el máximo del eclipse. Precisa que la totalidad del fenómeno tendrá lugar a las 4:59 am.

La fase penumbral, como se menciona anteriormente, inciará a las 2:02 de la madrugada, la cual no es muy atractiva, pues, la luna sólo pierde brillantez; la parte parcial comienza a las 3.09 horas, que es cuando comienza a entrar a la umbra, y a las 4:17 am inicia la totalidad, hora en la que debe haber penetrado completamente la umbra y permanecerá hasta las 5:42 am.

A partir de las 5:43 el eclipse deja de ser total y comienza de nuevo la parcialidad hasta las 6:49 am hora en la que el sol ya estará arriba y no permitirá seguir observando el fenómeno. La segunda parte de la penumbralidad termina a las 7:56 horas.

Destaca que el fenómeno podrá verse en la mitad del globo terráqueo, incluido México y Yucatán.

Señala que se registran más eclipses de sol que de luna, pero se ven más los de luna que los de sol, porque los del sol sólo se ven en una franja, y los de luna en la mitad del globo terráqueo.

Los mitos y leyendas detrás de los eclipses

Por otro lado, Eddie Salazar Gamboa explicó que hay muchos mitos, leyendas, esperanza y temor alrededor de los eclipses.

Por ejemplo, al realizar un rastreo de estos fenómenos se encontró que hubo un eclipse parcial de luna el 3 de abril año 33 a las 15 horas en Jerusalén, fecha en la que se cree se pudo haber registrado la muerte de Jesucristo, que según relata el Evangelio el cielo se oscureció y se puso rojo.

También un eclipse ocurrido el 14 de abril de 1325, del cual se dice que fue el signo para fundar la ciudad de Tenochtitlán.

De igual manera, cabe mencionar que gracias a un eclipse que Albert Einstein fue reconocido como un genio científico, ya que a través de él se pudo comprobar la teoría de la relatividad.