Gaby Ruz vive una nueva fase

Tuvo que irse a Ciudad de México hace dos años y medio y establecerse ahí para convencerse del talento que tiene como artista y crecer en lo profesional y personal. Y no es que le faltaran tablas, pero Gaby Ruz es otra desde que vive una nueva etapa.

“Vivir en la capital del país me ha permitido tener más trabajo, rodearme de artistas de calibre nacional e internacional y aprender de ellos con sus consejos y viéndolos en el escenario”, dice.

“Al conocer a los músicos más picudos del país una se motiva y, a la vez, se da cuenta que puede estar a la altura de ellos, que cuentas con talento al nivel de cualquier escenario, incluso internacional, porque debo reconocer que antes me sentía menos”.

“Y no es que mi autoestima fuera baja, pero siempre los músicos y artistas de provincia hemos luchado para que se nos reconozca en comparación con los del centro y norte del país. Es un centralismo que siempre ha existido y que aún persiste”.

“Siempre me decían que me fuera a vivir a Ciudad de México y tardé en tomar la decisión, pero creo que lo hice en los tiempos adecuados y ahora cosecho frutos de todas las experiencias que me han hecho crecer en lo profesional y personal”, confiesa.

La saxofonista, muy solicitada para eventos privados en diferentes ciudades del país, decidió que luego de esta madurez personal y profesional de los últimos años era hora de arriesgarse a presentar un concierto, rodeada de músicos a los que admira y considera no sus amigos, sino hermanos muy queridos.

Maydel García, con la que ha trabajado durante una década; Franklyn Brooks (trompetista de Café Tacvba), Dian Gil, Sofía Guardiola (La Voz... México), Jonah (La Academia) y The Givers, además de otros cuatro músicos, la acompañarán durante el programa de más de una hora que incluirá temas de Adele, Bruno Mars, Wind and Fire, Earth y Whitney Houston, entre otros.

“Todos ellos son artistas con los que he trabajado muchos años y que elegí porque nos identificamos a la hora de estar en el escenario, transmitiendo mucha energía. Ésa siempre ha sido mi filosofía a la hora de compartir esos momentos especiales: si no siento vibra, pues no hago mancuerna, así tenga un talento impresionante”, afirma Gaby.

Luego de su concierto de hoy, que asegura será una noche de mucha energía y pasión por la música que todos transmitirán en el escenario desde el primer instante, Gaby Ruz ya trae en mente otro proyecto al que le dará forma poco a poco, y extenderá sus presentaciones privadas a Canadá.

Gaby está emocionada del programa que presentará hoy viernes en el Teatro Armando Manzanero, a las 8:30 de la noche.

Aún quedan algunos boletos para el concierto, los precios son: Luneta Preferente, $480; Luneta Intermedia, $380; Luneta General, $280, y Balcón, $230 (todos más cargo extra de la boletera). También se pueden reservar y adquirir eligiendo el método de pago al momento de la compra.— Renata Marrufo Montañez