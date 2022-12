La Navidad no son las fiestas ni regalos

Los profetas anunciaron siglos antes la venida del Mesías, el hijo de Dios. El ángel le anunció a María y ella aceptó con fe ser la madre del Salvador. El Fiat de María significa el hágase, el consentimiento y es un acto de aceptación total, de amor sin condiciones, es la maternidad en todo su esplendor.

Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de diversas maneras, pero una de las características es el aumento del consumo, en especial en alimentos y bebidas.

Reflexionemos, no busquemos la Navidad en las fiestas, en el licor o en los regalos. Este mes va más allá del estreno de ropa o de la música. No dejemos que la luz del materialismo nos absorba nuestra mente y nuestra vida. No permitamos que los regalos, las bebidas nos distraigan. No consintamos que los anuncios y las frases de “Felices fiestas” nos confundan.

En pleno siglo XXI, en este año 2022, ¿qué significa para nosotros la Navidad? El verdadero significado cristiano de la Navidad es revivir el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. Navidad no es la celebración de una fecha sino de un hecho, el nacimiento del Hijo de Dios, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una conmemoración del significado cristiano y espiritual de ese hecho. Ése es el verdadero sentido de la Navidad, cuyo centro es Jesús y no un evento comercial o una fiesta pagana.

Rescatemos el significado cristiano y espiritual de la Navidad para Cristo y cantemos con los ángeles de Belén: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que confían en Él”.

Que esta Navidad sea ocasión para revivir el nacimiento de Jesús, pero en nuestro corazón, y nazcamos a la nueva vida, como Él mismo nos lo enseñó. Cada Navidad Cristo quiere nacer de nuevo en nosotros, en el corazón de cada persona. Que Dios nos encuentre despiertos, con nuestros corazones alegres, que se conviertan permanentemente en refugio de paz.

Esta alegría de la Navidad, es decir de la natividad de Jesús, el Hijo de Dios, se debe concretizar con nuestros familiares, hermanos, amigos, pero sobre todo seamos cercanos y solidarios con nuestro prójimo.

