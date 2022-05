Noche Blanca Mérida 2022: ¿qué ocurrió? (FOTOS)

Como era de esperarse, luego de una pausa de dos años debido a la pandemia de Covid-19, una multitud se aglomeró en las calles del centro histórico para “vivir otra vez” La Noche Blanca, tal como reza el lema de este año.

La noche calurosa y la amenaza de llovizna no impidió que los meridanos (y muchos turistas también) vivieran o experimentaran otra vez embotellamientos, colas kilométricas a las puertas de los teatros Peón Contreras y Felipe Carrillo Puerto y tumultos en la Plaza Grande.

Salvo por los cubrebocas, parecía como si nunca hubiera ocurrido una pandemia por la cantidad de gente que llenó los parques, los foros, los museos y las galerías para disfrutar de las más de 176 actividades programadas.

Con esta son ya 13 ediciones del programa cultural desde aquella primera vez en mayo de 2013, cuando 10 mil personas se apropiaron del espacio público y visitaron museos, teatros y galerías a deshora.

Inauguración de La Noche Blanca

Al igual que las anteriores doce ediciones (la última fue en 2019), La Noche Blanca arrancó oficialmente a las 8 de la noche con la inauguración en el patio central de la Uady y que encabezó el alcalde Renán Barrera Concha, acompañado de su esposa, Diana Castillo Laviada, y del rector José de Jesús Williams, quien tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida.

Al acto también acudieron Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de cultura; Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Canaco; Claudia González Góngora, presidenta de la Canirac; Irving Berlín Villafaña, director de cultura del Ayuntamiento; Mariana Gáber Fernández Montilla, regidora presidenta de la comisión de Cultura; el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, y el cónsul de Cuba en Mérida, Raisel Calvo Margolles. Igual estuvieron los diputados federales Elías Lixa y Federica Quijano.

En su discurso, antes de la declaratoria inaugural, el alcalde señaló que era un anhelo el poder reactivar la vida, parecida a como era antes de la pandemia.

“Vivir otra vez es el slogan de esta 13 edición en la que tenemos a dos países invitados, Cuba y Perú”, señaló el alcalde para luego destacar que, sumando las trece ediciones que se han hecho, ha participado medio millón de personas en La Noche Blanca.

Dijo también que el arte y la cultura son fundamentales para que haya una sociedad armónica. “Si no hay cultura no hay cohesión social, y si no hay cohesión social no hay ciudad”.

Luego de la inauguración, que se selló con el estallido de fuegos artificiales, los grupos folclóricos de la Uady ofrecieron jaranas, mientras en otros espacios se presentaban más espectáculos por lo que muchos optaron por su propio itinerario, pues con tantos espectáculos había que ser muy selectivos a la hora de elegir a donde ir.

Carrington y Tamayo

“Yo empecé con la muestra de Leonora Carrington. Desde que leí que iba a estar en Lux Perpetua supe que tenía que ir. Soy gran admiradora de su obra, ahorita estoy viendo estas sandías y pienso terminar en Mejorada”, dijo Emilia Pérez, abordada en el Pasaje a la Revolución, donde se exhibió una muestra por el 30o. aniversario luctuoso de Rufino Tamayo.

A unos metros de allí, otra multitud, incluyendo varios turistas, disfrutaba del videomaping “Piedras sagradas” en la fachada de la Catedral, mientras otros esperaban a que comenzara el show “El espectacular circo de los Payadzules” en la calle 62, frente al Palacio Municipal.

Además de la Plaza Grande, igual hubo gran concentración de gente en los parques de San Juan, donde se presentaron Miriam y su Azúcar, el grupo Censurado y Los Liberarios. En ese mismo parque se realizó el ya conocido “Comida sin fronteras” con la participación de locales que ofertaron comida de Líbano, Colombia, Francia, China, Alemania y Uruguay.

En el parque de La Mejorada, en cuyos alrededores se encuentran el Museo de Arte Popular, la galería Universitaria y el Museo de la Canción Yucateca, decenas de personas se concentraron desde temprano para las presentaciones de Dzereco y Nohoch, la Tía Chayo, Erik Ávila “Cuxum”, Ruperta Pérez Sosa y Tila María Sesto.

Santa Lucía también estuvo lleno, allí se presentó el espectáculo de marching band “Mérida Hot Jazz Society”.— IVÁN CANUL EK