La ópera llega a las familias yucatecas

Un concierto ameno, divertido e informativo es el que se busca ofrecer con “Ópera para todos”, evento dirigido a toda la familia en el que, de una manera ligera y comprensible, se recorre el mundo de la ópera desde sus inicios hasta la época de oro, al tiempo que se dan a conocer aspectos relevantes del arte.

Así lo señalan Julia Arcudia, soprano, y Juan José Basto, barítono, dos de los cinco cantantes que intervienen en el espectáculo, que se presentará a partir de este domingo en el Centro Cultural Olimpo y es beneficiario de los Fondos Municipales para Jóvenes Creadores del Ayuntamiento.

Julia asegura que se trata de un evento incluso para niños pequeños, pues en 2019 realizaron una función en la que recibieron a menores de esa edad, que, al igual que los mayores y los adultos, disfrutaron de la actividad.

Y es que, indica, el montaje está hecho de manera tal que resulta dinámico, divertido y ameno, con la intención de romper los estereotipos sobre ese arte.

El concierto didáctico cuenta la historia de la ópera desde sus inicios hasta la época de oro, con compositores como Puccini.

Juan José comparte que también se hablará de la influencia de la ópera en la cultura actual, en la que se hace presente en películas y series, por ejemplo, lo que demuestra los alcances de la disciplina artística.

Manifiesta que la idea del espectáculo surgió porque, como intérpretes, las personas se les acercan después de los conciertos que ofrecen y muchas veces les dicen que les gusta la ópera, pero “no la entienden”, y hay quienes no acuden a las presentaciones porque afirman que no les agrada aunque no saben cómo acercarse a ellas.

Por ello, de una manera agradable, amena y amable buscan acabar con estos prejuicios, y darle herramientas al público para comprender mejor. Asimismo, hacen ver que este arte no solo puede ser dramático, sino también cómico e histórico.

En “Ópera para todos” hacen uso de múltiples elementos en el escenario, pues la presentación recrea un ensayo en un teatro abandonado en el que los intérpretes van encontrando accesorios de vestuario y otros objetos que utilizan para recrear a los personajes de las arias.

En una pantalla se proyecta en forma simultánea la traducción al español de las letras de las composiciones e imágenes que ayudan al público a comprender mejor lo que se quiere decir, así como otros elementos sorpresa.

Se interpretan unas 12 arias de óperas de Mozart, Puccini y Rossini, de creaciones como “Gianni Schicchi” y “La Traviata”.

Además de los cantantes ya citados, en el espectáculo también participan Mariana Palma, soprano; Conchita Casals, mezzo; Christian Ibarra, tenor, y Rebeca Lluveras, en el piano, quien ejecuta la música en vivo.

Colaboran Jorge Reyes como director audiovisual y Joel Saury en la creación de títeres y utilería.— Iris Ceballos Alvarado