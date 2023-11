La batuta de Luis Antonio Koyoc Canché, director de la Banda de Música del Estado de Yucatán, dio cabida a recuerdos y pasos de baile durante el Festival Nacional de Bandas organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se destacó la participación de los integrantes yucatecos como parte del Bicentenario de fundación del Heroico Colegio Militar, informa la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán.

Un popurrí de canciones yucatecas, danzones, boleros y jaranas fueron las piezas elegidas por la Banda de Música del Estado para abrir pista en este encuentro, que también contó con la presencia de agrupaciones provenientes de Chiapas, Chihuahua, Colima, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México.

“La verdad es un gran honor que nos hayan invitado a este Bicentenario del Heroico Colegio Militar, para la banda de Música que cumple 150 años de haberse fundado es un orgullo representar a nuestro Estado, siempre va a ser un orgullo compartir nuestras tradiciones”, mencionó Koyoc Canché.

En la Plaza de la Constitución de Ciudad de México tuvo lugar un mosaico sonoro en el que las letras y melodías de Ricardo Palmerín, Guty Cárdenas, Santiago Manzanero y otros grandes exponentes del romanticismo compartieron programa con tangos de Astor Piazzola y danzones de Amador Pérez Torres “Dimas”, muy al estilo de la Banda de Música del Estado de Yucatán.

“Me encantó la música, los danzones, la jarana, todo estuvo precioso. Me gustó mucho el danzón de Perfidia, me recordó a mi papá que le encantaban los danzones. Todo estuvo representado tan dignamente, me fascinó”, comentó Norma Castillo Durán, quien disfrutó del concierto público que brindó la agrupación yucateca.

Con este espectáculo gratuito, Yucatán se sumó a la conmemoración de los dos siglos del Heroico Colegio Militar, festejo en el que las bandas musicales invitadas se incluyeron en el cartel junto a las del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En el evento se destacó la participación del talento yucateco con un reconocimiento a su labor de preservación de la identidad nacional a través de la difusión del legado cultural musical.