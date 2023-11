“Actualmente, existe un boom de personas que quieren escribir literatura, y eso es bueno. Sin embargo, no debemos olvidar que para que esos nuevos escritores se den a conocer tiene que haber primero lectores, y es ahí donde también está nuestra tarea: promover en todos la lectura de esas historias fantásticas que hay en los libros”, afirma el escritor Adolfo Calderón Sabido, quien hoy presenta dos obras en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

“Tenemos que leer, de manera apasionada, y no como muchas veces se dice a la hora de promover esta acción, como hábito, pues para mí eso me hace pensar en una camisa de fuerza. Al contrario, leer literatura, o sea cual fuere el género que prefiera el lector, debe hacerse con gusto porque es adentrarse a un mundo mágico, maravilloso y fantástico. Cuando entras y lo conoces, ya no quieres dejarlo”, añade el autor de la novela “El mismo silencio” (Nitro Press, 2020).

“Sobre todo ahora que vivimos en un mundo donde la inmediatez, la saturación de las redes sociales, las prisas para todo, los egos, radicalismo y extremos, la literatura nos permite escapar a otros mundos, escenarios y personajes que además nos dejan grandes momentos y hasta enseñanzas”, agregó Calderón Sabido.

“La literatura crea empatía entre las personas, con quienes puedes pasar largas horas hablando de las maravillas, de todo lo que uno lee, porque habiendo tantos géneros hay libros para todos los gustos. Lo importante es leer y adentrarse en este mundo mágico”, confirmó el escritor nacido en Tixkokob.

Ganador del Premio Estatal de Novela Corta “Tiempos de Escritura” en 2020 con la obra inspirada en la vida de Salvador Alvarado, “Fito” Calderón se presenta hoy en la FIL para hablar de dos trabajos de colegas que pertenecen a la misma editorial que él: se tratan de “El halcón blanco”, de Salud Ochoa, y “La verdadera historia de la mujer lagarto”, de Fabiola Sánchez Palacios.

“Ambas publicaciones se caracterizan por ser autoras que están haciendo la diferencia en la literatura contemporánea, como todos los que formamos parte de Nitro Press, y eso es de valorarse, ya que no cualquiera apoya a escritores que quieren hacer la diferencia”, destaca el entrevistado.

“Estar de nueva cuenta incluido en el programa de la FIL es un gusto, dado que es una de las ferias del libro más prestigiadas no solo de México sino de toda América Latina. Sin duda, es el Disneylandia de los escritores y amantes de la lectura”, confiesa con una amplia sonrisa.

Para Adolfo Calderón, la FIL es el mayor escaparate literario y donde todo lo que se produce actualmente en materia literaria se da cita, tanto en nuestro país como todo el mundo.

“Es una locura y placer presenciar de primera mano la presentación de los libros, ver las novedades, recorrer todos los stands de las editoriales y, por supuesto, saludar a compañeros y amigos en los salones y pasillos de la FIL”, indica.

Respecto a la participación de los escritores yucatecos en el evento, expresa que “algo sumamente importante es que no se trata solo de escribir algún trabajo literario, sino también tener una mejor visión para que esas obras puedan publicarse y trasciendan fronteras nacionales y, porque no, internacionales”.

“Quizá valdría la pena un mayor esfuerzo de Sedeculta para que, a través de un agente literario, se editen más libros de autores yucatecos que están escribiendo obras muy interesantes y que valen la pena que todos conozcan. Por ello agradezco el apoyo que mi editorial le ha dado a ‘El mismo silencio’, que incluso tuve oportunidad de presentar en la Feria del Libro de Bogotá, Colombia, y donde se agotaron los ejemplares a la venta”, reconoce el yucateco.

Su próxima novela

Luego de presentar los títulos mencionados, Adolfo Calderón confiesa finalmente que ya tiene lista su siguiente novela, una que se desarrolla tanto en México como Guatemala.

“Solo me falta una última lectura y ajustes finales para luego enviarla a mi editorial, pero antes la estoy dejando enfriar luego de varios meses de trabajo, y espero que sea del agrado de los lectores como lo fue la primera”, finaliza el escritor.

