Con un vibrante recorrido por algunas de las piezas compuestas en casi 50 años de trayectoria musical, anteanoche el compositor e intérprete yucateco Felipe de la Cruz despidió 2023 con la última Muestra del Taller de la Canción Yucateca “Sergio Esquivel”, que él encabeza: el concierto “Diciembre me gustó para cantarte”, el cual tuvo la participación de algunos artistas invitados.

El Patio de Cuerdas del Palacio de la Música fue el marco para este programa, a cargo de los integrantes del citado taller, que cada último martes de mes —como ha sucedido en los últimos cuatro años—, reúne a los noveles talentos de la música yucateca con el propósito de que presenten sus más recientes producciones, así como los temas que poco a poco se van abriendo paso en el cancionero popular.

En breve entrevista con el Diario antes de que comenzara el espectáculo, Felipe de la Cruz explicó que durante tres años consecutivos el concierto correspondiente al fin de año no se ha realizado debido a que para esas fechas los integrantes del taller se encuentran de vacaciones y en muchos casos viajan fuera de la ciudad para visitar a sus familias con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

Sin embargo, en esta ocasión el compositor, originario de Akil, decidió cumplir con la presentación de diciembre como preparación de lo que será 2024, año que marcará medio siglo de su carrera artística.

Anteanoche, durante una hora y media, los espectadores que asistieron a “Diciembre me gustó para cantarte” atestiguaron la actuación de un elenco formado por Christian Sax y el Trío Armónico —integrado por Joel Koyoc Balam, José Adrián Tah Dzib y Jesús Alfredo Echeverría Tun—, en esta ocasión acompañados por el percusionista Darwín Espinosa Castro.

La velada se caracterizó por la selección de canciones, en cuya composición estuvo involucrado el maestro De la Cruz, y se interpretaron con arreglos especiales.

Felipe de la Cruz interpretó “¿Dónde estabas anoche?”, “Canto de sirenas”, ambas baladas, “Sucedió en Akil” (foxtrot), “En respuesta”, “Por miedo a que se apague el Sol” (jazz), “De Atocha a Yucatán” (jota aragonesa) y “En memoria”, ésta última dedicada a Armando Manzanero en vísperas de su tercer aniversario luctuoso, que se cumple hoy.

Por su parte, Christian Sax, ejecutante del saxofón de apenas 14 años de edad, subió al escenario para interpretar “How Deep is Your Love” de los Bee Gees, “Hopelessly Devoted to You” de Olivia Newton John, y una versión con arreglos de balada de “Corazón baldío”, uno de los temas icónicos del repertorio de Felipe de la Cruz, quien lo acompañó en su interpretación.

Seguidamente fue el turno al Trío Armónico, que tocó una nueva pieza musical de De la Cruz titulada “Amanece Yucatán” junto con el autor. Completó su presentación con “En mi soledad”, “El sueño de mi alma”, “Ven a mi casa esta Navidad” y “¿Quién será?” de Luis Demetrio.— Emanuel Rincón Becerra