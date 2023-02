Adopción de animales en Mérida; esto debes saber sobre Centro Municipal de Atención Animal (Cemaa)

El simple cambio de nombre marcó también un giro de 180 grados en la percepción y el trabajo que se realiza en el Centro Municipal de Atención Animal (Cemaa).

“Anteriormente era Centro Municipal de Control Animal (Cemca) y el cambio se hace porque ahora el centro integra acciones no solamente de control de la población de animales, sino de bienestar animal y de tenencia responsable”, señala Alejandra Bolio Rojas, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida.

En una entrevista con el Diario ante quejas por el aumento de perros callejeros en la ciudad, la funcionaria explica cómo funciona el Cemaa y cuál es su labor.

¿Qué es el Cemaa?

“Es el sitio en que recibimos a los animales de compañía o en situación de calle que se reportan por medio del Ayuntatel o en llamadas directamente al centro para informar de algún animal que esté en la calle y quieran que se capture porque puede representar algún riesgo”, dice.

“Entonces acudimos a ese reporte, capturamos al animal y lo llevamos a nuestro centro”.

¿Qué procede cuando ingresa algún animal en situación de calle?

“En el centro los animales tienen que pasar una cuarentena para garantizar que no tenga ninguna enfermedad que pueda transmitirse a otros animales. Durante ese período se le hace una revisión médica, una valoración de su estado de salud, de nutrición e incluso de comportamiento”.

A todos los animales se les proporciona alimento y agua, se limpian diario sus espacios “y cuando el perrito o gatito está en adecuado estado de salud pasa a una etapa de adopción”.

El Cemaa cuenta con capacidad de 60 espacios en el área de cuarentena y 12 en el área de adoptables. Actualmente tiene en total 65 animales, entre perros y gatos, de los cuales ocho están listos para dar en adopción.

“Ese número varía mucho, por fortuna sí hay un interés de adopción de los ciudadanos. Al mes se adoptan cuatro, ocho o 12 animalitos”, informa Alejandra Bolio.

En el Cemaa laboran en dos turnos con dos administradores, dos coordinadores que son veterinarios, tres o cuatro en personal de captura y cuatro en la atención en las instalaciones. El centro de ubica en el km 345 del Anillo Periférico, en la zona de Los Tamarindos.

Su fuente de recursos es el Ayuntamiento de Mérida, que paga sueldos y proporciona alimento, vacunas y todo lo que se requiera.

Una duda de muchas personas es: ¿qué sucede con los animales que no son adoptados?

Alejandra Bolio explica que, según el reglamento, deben tenerlos 15 días naturales en el centro, pero si el perro está en condiciones sanas después de la cuarentena, no presenta ninguna enfermedad contagiosa o de riesgo, los resguardan más tiempo —“hay perritos que llevan un año”— en espera de que alguien los adopte.

¿Y cuándo los sacrifican?

La funcionaria responde que el bienestar animal va vinculado a la salud pública, de modo que “el proceso de sacrificio humanitario está en la norma”.

“Nos apegamos al proceso de la norma, no podemos decir que no se puede hacer, porque cuando un animal tiene una enfermedad altamente transmisible, que genera un riesgo para un número más importante de animales, es un tema de bioseguridad y es importante que mantengamos las medidas de salud de los animales que no están enfermos”, agrega.

“Siempre tratamos de ayudar a algún animalito”, enfatiza. “Una de las enfermedades más contagiosas es el moquillo, porque es de alta transmisión entre animales; entonces, si un animalito tiene enfermedad de transmisión, nuestro reglamento establece que se puede hacer el sacrificio humanitario”.

Una creencia popular es que los de la perrera salen a cazar a los animales. Sin embargo, Alejandra Bolio dice que las capturas solo se hacen por reportes ciudadanos.

“Si no hay un reporte ciudadano, una solicitud de atención (no hay captura), nosotros no tenemos el camión rondando por ahí para ver qué perritos o qué gatitos se encuentran”, asegura. “Únicamente es en atención a los reportes ciudadanos que acudimos para hacer capturas”.

Número de reportes

Los reportes de jaurías o animales en situación de calle se reciben al número 9999-24-40-00 de Ayuntatel o al 9996-11-02-50 del Cemaa. En ambos se registra un reporte con folio para darle seguimiento.

Respecto a la adopción, la entrevistada dice que en el Cemaa se elaboran fichas que se hacen llegar a la ciudadanía por diversas redes sociales. Las fichas incluyen la edad estimada del animal, su color, si es sociable, apto o no para estar con niños o mejor con adultos, si pueden o no convivir con otros perros...

De igual manera está la aplicación “Esperando por ti”, en la que todos los martes se publica qué animales ya están listos para darse en adopción. La aplicación cuenta también con sugerencias de lugares para acudir con mascotas.

Servicios gratuitos del Ayuntamiento para mascotas

Ante la cantidad de animales en Mérida, el Ayuntamiento ofrece servicio gratuito a mascotas en dos módulos de atención permanentes, en la calle 18 entre 93 y 99 de la Col. Chichén Itzá, en el oriente de la ciudad, y en la calle 28 entre 7 y 9 de la colonia Juan Pablo II, en el Poniente.

La atención en el módulo de la colonia Chichén es lunes a viernes de 8:30 a 13 horas, previa cita al número 9991-68-17-51, y en el de Juan Pablo es de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas comunicándose al 9996-88-65-51.

En ambos casos se aplican vacunas y se hacen revisiones generales. En caso de que se requiera otro tipo de atención se recomienda llevarlo a un médico veterinario particular.

En el Cemaa también se aplica la vacuna antirrábica de manera gratuita de lunes a viernes en horario de 8:30 a 18:30 horas y sábado de 9:30 a 14:30 horas, presentando carnet de vacunación y con la mascota desparasitada y sin garrapatas.

Alejandra Bolio indica que próximamente se realizarán campañas de esterilización en busca de ayudar a disminuir el número de animales en situación en calle.

Otra campaña en curso es en el Cemaa es la solicitud de voluntarios, que se realiza por tercera ocasión.

“Es momento de integrarse al voluntariado, seguimos aceptando, el único requisito para formar parte es ser mayor de edad”, dice Alejandra Bolio. “Estamos recibiendo solicitudes, es una actividad que gusta mucho las personas (porque) se sensibilizan”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA