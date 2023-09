Rezarán 40 días en el O’Horán contra el aborto

Un sí a la vida por medio de la oración inició ayer el movimiento 40 Días por la Vida Yucatán, campaña contra el aborto que tiene lugar frente a la puerta principal del Hospital O’Horán.

A las 8 a.m. comenzaron las oraciones por turnos de los integrantes de la organización mundial provida, que hasta el 6 de noviembre próximo permanecerán en el lugar, donde portarán pancartas y mostrarán la evolución de la gestación con réplicas sintéticas de fetos.

Marta Menéndez Losa y Karla Moreno Berzunza, integrantes del equipo coordinador, acudieron al hospital al mediodía, con rosario en mano. Su presencia llamó la atención de las decenas de personas que en ese momento estaban en el sitio.

Según indicaron, es la décimocuarta campaña en Yucatán de 40 Días por la Vida y la primera que se efectúa en el Hospital O’Horán, al que seleccionaron porque aparece en una lista de centros médicos de la República Mexicana donde se practica “la mal llamada interrupción legal del embarazo”.

“Estamos muy sorprendidas y tristes de que en el Hospital O’Horán, un lugar que se supone debe salvaguardar la vida y ver por el bienestar de las personas, se estén haciendo abortos, se estén asesinando niños”.

“No hay medicinas para los niños con cáncer, pero sí están destinando presupuesto a asesinar niños. Ellos mismos anuncian que dan consultas a personas que quieren una interrupción ‘legal’ del embarazo en el módulo que le llaman Clínica para la Mujer”.

Este servicio se difunde abiertamente en redes sociales, advirtieron.

“Ya no es algo que tengan callado o bajo el agua, lo están tomando como un derecho y está mal porque, aunque se diga que el aborto está despenalizado, no es cierto, porque no irán a prisión pero tendrán otras sanciones”.

Añadieron que el grupo GIRE se promueve como una organización que informa y asesora a las personas en temas reproductivos, y ha solicitado amparos jurídicos para permitir a mujeres someterse a un aborto. Pero ahora también interviene para “promover el aborto abiertamente”, señalaron.

“Una cosa es Ciudad de México y otra cosa, la República. Somos entidades federativas diferentes y cada una tiene su Constitución”.

Recordaron que en el Estado el procedimiento no se sanciona si se hace por alguna de cinco causales, según el artículo 393 del Código Penal de Yucatán:

—Cuando sea causado por acto culposo de la mujer embarazada.

—Cuando el embarazo sea resultado de una violación.

—Cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que fuere posible y no sea peligrosa la demora.

—Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas y siempre que la mujer tenga ya cuando menos tres hijos.

—Cuando se practique con el consentimiento de la madre y del padre en su caso y a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado un ser con trastornos físicos o mentales graves.

“No son gratis”

Las integrantes de 40 Días por la Vida precisaron que en Ciudad de México está permitido que una persona de 13 años se someta a un aborto hasta con tres meses de embarazo y lo haga sin pedir permiso. “En Yucatán no se respetan las causales. No son gratis porque los pagamos con nuestros impuestos”.

“Es una tristeza enorme ver que en estos momentos que está viviendo el país se descarte el derecho a la vida, el primero que tiene todo el mundo”, manifestaron.

Agregaron que quienes acuden al O’Horán a abortar “están pasando por problemas muy serios, tienen embarazos inesperados y lo que necesitan es apoyo”.

“Nosotros venimos a orar, a ser el rostro misericordioso de Dios para esa persona que quiere abortar, para ese doctor y, muchas veces, para quien sale arrepentida de hacerse un aborto”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA