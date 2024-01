Una colección cargada de emociones con la que su creador salió a flote en una época que nadie pensó que viviríamos por tanto tiempo, la pandemia del Covid-19. Prendas de lino que llegaron para acoplarse a un nuevo estilo de vida de las mujeres: la comodidad y la frescura, de la mano del glamur.

Eso es Nua, de David Salomón, que hoy, a las 8 de la noche, se presentará en un Fashion Show que reunirá a 40 modelos internacionales, que lucirán la más reciente colección del diseñador yucateco en el marco del Mérida Fest, en el Parque de la Paz y con la fachada de la expenitenciaría como fondo.

Con un equipo de producción integrado por las mismas personas que realizaron hace diez años el desfile de Salomón en la explanada de la Catedral durante la Noche Blanca, David no oculta la emoción de presentarse de nuevo en su ciudad natal.

“Ésta es la segunda ocasión que presento una pasarela de talla internacional a los amigos y las personas que me han apoyado durante tres décadas de carrera de diseñador y no tienen oportunidad de asistir a los desfiles como el Mercedes Benz (Fashion Week México), por ejemplo”, platica David.

No tiene temor de afirmar que Nua Fashion Show es la pasarela más grande que ha realizado en su carrera, un espectáculo de moda y cultura que tendrá duración de media hora y que, además de la nueva colección, tendrá un espacio para presentar las piezas más icónicas de sus anteriores colecciones.

“El público podrá identificar esas prendas que alguna vez vieron en revistas y reportajes que lucieron modelos y artistas famosas, pero en una nueva versión para esta ocasión”.

David Salomón y el impact de la televisión

A raíz de su participación en “MasterChef” y como conductor de eventos especiales, como los Premios Lo Nuestro, el diseñador cuenta con mayor número de seguidores, incluso adolescentes.

“No deja de asombrarme la fuerza que tiene la televisión para la imagen de una persona que, como en mi caso, luego de este programa tiene aún más seguidores y de todas las edades”, dice sonriente mientras realiza las pruebas de vestidos a sus modelos.

Entre altas y delgadas modelos rusas, colombianas y, obviamente, yucatecas, David Salomón no sabe si sentirse influencer, como muchos le dicen y otros más se hacen llamar.

“Cada quien elige a su influencer y hay muchos que dicen que quieren influir en la gente, cuando los buenos son los que hacen lo que hablan”, apunta.

“Por ejemplo, viene una generación de diseñadores que no saben lo que eso implica y aún tienen que descubrirlo y experimentarlo. No solo es ir a una escuela y salir con el título”, destaca David.

“No sé si soy influencer, pero sí hay mucha gente que me sigue y escucha, y eso es la parte importante. Hoy más que nunca tengo que tener cuidado con lo que le digo a la gente, no decir algo que luego no voy a aplicar en mi actuar”, advierte.

El “Armando Manzanero de la moda”, como lo llamó Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento, subraya que está agradecido con las personas que creen en su trabajo y que, gracias a la compra de diseños de Nua en plena pandemia, a través de las redes sociales y WhatsApp, hicieron posible que mantuviera a sus empleados.

“Hoy, Nua, que ya se presentó en Cancún y Miami, llega al Mérida Fest en medio de un espectáculo de luces y música especial. Les prometo que será una noche única y que recordaremos por mucho tiempo”, afirma el entrevistado, que solo da un minúsculo adelanto de lo que le espera para este 2024.

“Vienen proyectos muy importantes que jamás me imaginé que llegarían en esta etapa de mi vida, muchos de ellos en mi faceta de comunicador y no como diseñador, y créanme que lo pensé durante semanas cuando me lo propusieron, pero cuando llegue el momento se los contaré”, concluye con una sonrisa y brillo en los ojos.— Renata Marrufo Montañez

Moda Mérida Fest 2024

Cuarenta modelos lucirán las prendas de Nua, colección del yucateco David Salomón. El desfile se llevará al cabo hoy, a las 8 p.m., en el Parque de la Paz.