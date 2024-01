A ritmo de jazz será el primero de los 15 programas que de este mes a junio próximo ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que en 2024 celebra su 20o. aniversario.

Ayer, en la presentación de la temporada, se informó que el trompetista español David Pastor será el solista invitado en el concierto de jazz sinfónico que la OSY dará pasado mañana y el domingo en el Palacio de la Música.

En la temporada se conmemorarán los bicentenarios del estreno de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven y del natalicio de Anton Bruckner.

La Sinfónica, bajo la dirección del maestro José Areán, abrirá el nuevo ciclo con un recuento de éxitos de la historia del jazz, como los del francés Michel Legrand y los estadounidenses Sammy Nestico, Benny Golson y Chet Baker.

Nacido en Bad Honnef, Alemania, en 1974, Pastor es director de la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics de Barcelona y trompetista de referencia. En el concierto tocará éxitos propios, como “Habas contadas” y “Visto desde arriba”.

Trayectoria

Ha actuado y grabado con Presuntos Implicados, Michael Bublé, Armando Manzanero, Celia Cruz, Miguel Poveda y Santiago Auserón, al igual que con Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Dennis Rowland, Paquito D’Rivera, Emilio Solla, Sean Jones y Arturo Sandoval.

“Cuando tocas la trompeta no existen sábados ni domingos, ni fiestas de guardar porque es así”, afirmó el instrumentista. “La trompeta son siete u ocho años de tocar todos los días, si quiero hacerlo bien no hay vacaciones No hay más”.

El primer programa también incluye las Danzas Sinfónicas del musical “Amor sin barreras”.

En la temporada se escucharán asimismo “Stabat Mater”, de Antonin Dvorak; la Tercera y la Novena sinfonías de Beethoven, el Concierto para piano número 27 de Mozart y la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.

El programa 2 se tocará el viernes 2 y domingo 4 de febrero. Bajo la dirección huésped de Luis Manuel Sánchez, se interpretarán “El Moldava”, de Bedrich Smetana; “Los Preludios”, de Franz Liszt, y Sinfonía Número 5, de Franz Schubert.

El 3, el 23 y 25 de febrero, acogerá a la violinista Shari Mason y al director Iván López Reynoso en la ejecución de “La víspera” de Ana Lara; Concierto para violín número 1, de Sergei Prokofiev, y la Sinfonía número 4, de Robert Schumann.

En marzo habrá tres presentaciones de “Stabat Mater” con el Taller de Ópera de Yucatán, bajo la dirección de María Eugenia Guerrero, y la actuación de Marcela Chacón, soprano; Carla López Speziale, mezzosoprano; Daniel Alcalá, tenor, y Jesús Suaste, bajo. La primera función será de acceso gratuito, el jueves 14 de marzo, a las 19:30 horas en Catedral. Las dos restantes serán el viernes 15 y domingo 17 en el Palacio de la Música.— Emanuel Rincón Becerra