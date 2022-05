El Papa pide “un tequila”

Comparta este artículo

El Papa Francisco bromeó ayer en la mañana sobre su dolor en la rodilla, que le ha limitado desde hace varios meses su capacidad de movimiento, y aseguró que necesita “un poco de tequila”, informó “ACI Prensa”.

El Pontífice se encontró con un grupo de seminaristas y sacerdotes de la congregación de los Legionarios de Cristo en su recorrido por la Plaza de San Pedro del Vaticano, antes de la audiencia general de ayer.

En un video compartido en redes sociales se oye que los seminaristas y sacerdotes le preguntaron “¿Cómo sigue de la rodilla?”.

Luego le agradecieron a Francisco “por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias”.

“Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes”, expresó uno de ellos.

Al responderle a los integrantes de los Legionarios de Cristo, el Papa les dijo: “¿Saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila”.

Los jóvenes seminaristas y sacerdotes, que se forman en el Colegio Internacional de los Legionarios de Cristo, le respondieron que “somos mexicanos” y que “si un día vamos a Santa Marta te llevamos una botellita”.

Al finalizar su audiencia general, el Papa dirigió un nuevo saludo a los nuevos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, ordenados el domingo pasado, en la Basílica papal de San Pablo Extramuros en Roma.

El intenso dolor en la rodilla le ha causado una serie de dificultades al papa Francisco, de 85 años, en los últimos meses. Recientemente el Vaticano pospuso el viaje que el Pontífice tenía programado para el Líbano, en junio de este año, a causa del malestar.

El martes 3 de mayo tuvo una intervención médica en su rodilla precisamente por una rotura de ligamentos.

En una audiencia con peregrinos procedentes de Eslovaquia, el 30 de abril, el Santo Padre les dijo que "esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha dicho que no camine. Me gusta caminar... ¡pero esta vez debo obedecer al médico!”.

En la Audiencia General del 4 de mayo, el gran esfuerzo que hizo el Papa Francisco para ponerse de pie conmovió a miles.