EE.UU. supera los 5 mil casos de viruela del mono; el país más afectado

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos confirmó 2 mil 294 nuevos casos de viruela del mono, registrados en los últimos siete días, lo que eleva la cifra de contagios a 5 mil 175.

La nueva cifra convierte a Estados Unidos en el país más afectado por el brote mundial de viruela del mono, superando a España donde se registran 4 mil 298 casos positivos, según las estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al martes 2 de agosto de 2022, la OMS reporta un total de 23 mil 349 casos positivos de viruela del mono en todo el mundo, una cifra cuatro veces mayor que la registrada hace un mes.

El pasado 23 de julio, la OMS declaró emergencia internacional por el brote de viruela del mono. Al momento, se registra un total de 23 mil 349 casos en todo el mundo.

De acuerdo con las cifras de los últimos siete días del organismo de salud, EE.UU. y España son los países más afectados, seguidos de Brasil con 673 casos nuevos para un total de mil 369 y Francia con 388 nuevos contagios para un conteo de mil 955 casos positivos en total.

El total acumulado a nivel mundial es de 23.349 casos, una cifra que cuadruplica la registrada hace un mes, antes de que la OMS declarara la emergencia internacional por este brote el pasado 23 de julio.

Las estadísticas de la OMS aún no reflejan los nuevos fallecimientos por viruela del mono: dos en España; uno en India y uno en Brasil. La cifra oficial señala cinco muertes relacionadas con la enfermedad: tres en Nigeria y dos en la República Centroafricana.

El pasado 30 de julio, el estado de Nueva York declaró estado de emergencia por el brote de viruela del mono en la entidad. Hasta el momento se han confirmado mil 400 casos.

El lunes 1° de agosto, los estados de California e Illinois también emitieron una declaración de emergencia de salud pública, y zona de desastre en el caso de Illinois.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los casi 6 mil casos de viruela del mono registrados en el país, el 47% de los contagios se presentaron en California, Illinois y Nueva York.

