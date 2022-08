Gerhard Schröder dice que el Kremlin está dispuesto a negociar el fin de la guerra en Ucrania

BERLÍN, Alemania.— El excanciller alemán, Gerhard Schröder (octubre 1998 - noviembre de 2005) se entrevistó hace unas semanas con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este miércoles Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, quien también aseguró que discutieron sobre la situación energética en Europa, según publicó la revista alemana Stern.

Esta confirmación apoya los planteamientos realizados por el exlíder alemán durante una entrevista con la propia revista que fue publicada ayer martes por Bloomberg.

A través de su portal en internet la cadena árabe Alarabiya, también publicó el artículo que Patricio Donahue realizó para la edición estadounidense de Bloomberg en la que asegura que Gerhard Schröder se había reunido con el líder ruso y le había confirmado que el Kremlin estaba abierto a las conversaciones para pner fin a la guerra en Ucrania.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, quien milita en el mismo partido de Schröder, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), se preocupó por dejar en claro que el excanciller no viajó a Rusia con la representación del Gobierno alemán, que tampoco ha tenido contacto alguno con el exlíder alemán, e incluso pido a Schröder renunciar a sus puestos en la industria energética rusa, publicó la revista Stern.

En la entrevista, Gerhard Schröder aseguró, “La buena noticia es que el Kremlin quiere una solución negociada”. El exlíder del Partido Socialdemócrata dijo que el conflicto puede resolverse.

El actual canciller Scholz, junto con otros miembros de alto nivel de la coalición que gobierna Alemania han celebrado la decisión de los legisladores de despojar a Schröder su cargo en la cámara baja del parlamento.

Según Schröder, de 78 años, para un acuerdo negociado sería necesario aceptar muchas de las demandas de Moscú que causaron la guerra.

Entre las peticiones rusas se encuentran que Ucrania debería renunciar a su reclamo de Crimea, que Rusia anexó en 2014, así como a sus aspiraciones de pertenecer a la OTAN. Ambas partes deberían hacer concesiones, dijo Schröder y señaló que Turquía podría desempeñar un papel de mediador.

El asunto que causó mayor contrversia de las afirnaciones que hizo el excanciller alemán en su entrevista con la revista Stern tiene que ver con la crisis energética en Europa, sobre este tema, Schröder dijo que Alemania podría reactivar el gasoducto Nord Stream 2, que se trata de un enlace directo de gas entre Rusia y Alemania.

“Si no quieren usar el Nord Stream 2, tienen que enfrentar las consecuencias”, dijo Schröder.

Sobre este aspecto, el vocero del Kremlin aseguro que Schröder consultó con Putin si sería posible poner en funcionamiento ese gasoducto. Putin respondió que esto era tecnológicamente posible, por lo tanto, aún se podría bombear un máximo de 27,500 millones de metros cúbicos de gas a través de las tuberías del Mar Báltico hacia Europa para fin de año.



Peskow también dijo que "Schröder no ha expresado ningún deseo de convertirse en mediador" entre Rusia y Ucrania.

Sobre el gasoducto Nord Stream 1, Schröder y Gazprom han asegurado que la falta de una turbina es la razón de la reducción del suministro de gas. Sin embargo, el actual canciller alemán, Olaf Scholz, al respecto ha expresado sus dudas abiertamente.

Finalmente, Gerhard Schröder dijo que la empresa energética alemana Siemens Energy obstruye el funcionamiento de una turbina de gas y, por lo tanto, el flujo de gas ruso.

Schröder dijo a la revista Stern: "Las turbinas que se necesitan para llevar el gas al gasoducto provienen de Siemens y tienen que ser reparadas regularmente. Pero Siemens trajo la muy discutida turbina de mantenimiento en Canadá a Mülheim an der Ruhr. No entiendo por qué está allí y no en Rusia".