En un clamor al únisono "'Dejen a los niños en paz", Canadá vivió una ola de protestas contra la ideología de género en colegios.

Este jueves 21 de septiembre, en varias ciudades del país ubicado en el norte de América, los ciudadanos mostraron su enojo por la enseñanza que reciben los menores de edad en algunos colegios, donde la ideología de género es parte de los planes de estudios de diversos planteles educativos.

'Dejen a los niños en paz': en Canadá protestan contra la ideología de género

“Dejen a los niños en paz”, fue una de las peticiones más insistentes de las personas que se oponen a este tipo de educación. Sin embargo, también hubo ciudadanos que apoyaron esta enseñanza, bajo el argumento de que si los menores reciben información relacionada con la ideología de género en sus aulas, esto podría ayudar a salvar vidas y generar ambientes escolares con respeto y tolerancia para niños y jóvenes.

Y es que desde hace tiempo Canadá fomenta la comprensión de la diversidad de género en su sistema educativo, pues arguyen que todas las personas merecen respeto y derechos iguales, al margen de su identidad de género u orientación sexual, una postura que no es aceptada por un sector de la población que exige que la ideología de género no sea parte de las clases.

La población en Canadá está dividida sobre la ideología de género

Canadá cuenta con leyes que prohíben la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual en el ámbito educativo, por eso las escuelas tomaron medidas para garantizar un ambiente educativo inclusivo, y una de esas acciones fue la de incluir enseñanzas sobre la ideología de género.

Pero la población en Canadá está dividida sobre la ideología de género, pues hace poco un video viral provocó indignación, donde se vio que un estudiante de la escuela secundaria Sir Frederick Bantin, de Ontario, con la cara cubierta bajó la bandera LGBTI, la arrastró por el piso y la tiró a la basura, mientras otros estudiantes celebraron el hecho.

No obstante, los directivos de la Junta Escolar condenaron la agresión y reemplazaron la bandera para lucirla de nuevo en el colegio. En aquel momento el director de educación, Maro Fisher, dijo: “Quiero dejar muy, muy en claro que los actos de odio y los actos de discriminación no tendrán lugar en la Justa Escolar del Distrito de Thames Valley, que siempre defenderemos las identidades y que no toleraremos este tipo de comportamientos”.

Justin Trudeau, defensor de la comunidad LGBT

Justin Trudeau ha favorecido la defensa de la comunidad LGTBen Canadá, quien desde el Partido Liberal de Canadá, el cual lidera, ha defendido el matrimonio igualitario, permitiendo que parejas del mismo sexo se casen legalmente en todo el país. Justin Trudeau ha defendido a la comunidad LGTBen Canadá

Su gobierno también ha apoyado programas y recursos para jóvenes LGBT, incluyendo la financiación de iniciativas para promover la inclusión y combatir el acoso escolar.