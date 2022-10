Yucatán. Líder empresarial en México niega respaldo a la plataforma Unid@s

La mayoría de los Estados del país ya lograron su recuperación, dijo ayer en esta ciudad José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco).

Por otra parte, descartó que fuesen a apoyar a la nueva alianza contra la 4T convocada por organizaciones civiles nacionales para sacar un candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. “Nosotros no nos enfocamos tanto en ese tipo de cosas”, puntualizó.

El pasado miércoles informamos que organizaciones de la sociedad civil presentaron la alianza Unid@s para formar una propuesta ciudadana de gobierno y exigir una candidatura única de oposición para las presidenciales de 2024.

Entrevistado al respecto durante su visita a Mérida, el líder nacional de los comerciantes declaró que “cada quien es libre de organizarse y de hacer alianzas, pero creo que más que buscar quiénes forman parte de qué grupo, debemos todos los organismos y organizaciones buscar lo que podemos hacer por el bienestar de México. Qué de positivo podemos hacer por el bienestar del país y trabajar todos en conjunto”.

“Al final de cuentas todos vivimos en un país y todos buscamos su bienestar”, recalcó el dirigente.

¿Habrá apoyo empresarial a Unid@s?

Al preguntarle si apoyaría esta alianza, el empresario respondió que “yo la desconozco, nosotros no nos enfocamos tanto en este tipo de cosas; nosotros mejor nos enfocamos en buscar qué es lo positivo, qué podemos sacar absolutamente de todos los grupos, no importándonos ideologías, en beneficio de nuestro sector productivo. Nosotros no apoyamos este tipo de cosas”.

Tejada Shaar presidió la ceremonia de inauguración de la Expo Feria del Comercio, y la reunión mensual del Consejo de la Cámara de Comercio de Mérida, en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Después le ofrecieron una comida privada y al concluir retornó a la capital del país.

En improvisada conferencia de prensa que ofreció al concluir el recorrido por la Expo Feria, el líder empresarial también habló de otros temas, como la recuperación de los Estados luego de la pandemia, los comercios informales, el eterno problema de las citas y la burocracia en el SAT, y el salario mínimo.

Dijo que la mayor parte de los estados, sobre todo Yucatán, la Península y en general en el país se está en plena recuperación. En el Norte, añadió, ya prácticamente están recuperados.

“En febrero ya empezó a bajar la pandemia y a partir de ese momento empezó la recuperación económica de todo el país. En el tema turístico, todos nuestros destinos están funcionando con hoteles y restaurantes al 100% y en algunos sitios hasta los empiezan a rebasar”, agregó.

Importante la capacitación en el ámbito laboral

El entrevistado señaló que ahora el tema que tienen es el del personal y su capacitación, por lo que invitó a las personas a que se acerquen a las empresas a capacitarse y poder laborar en ellas para el beneficio económico del país.

“Prácticamente ya todos lograron su recuperación: Jalisco, Guanajuato, las dos Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Yucatán. En muchos casos están rebasados por el turismo. La verdad es que la mayor parte de los Estados en mayor o menor medida han alcanzado su recuperación incluso muchos ya hasta crecen”, enfatizó.

En cuanto al comercio informal, el presidente de los comerciantes reiteró que más del 50% de las empresas en México son informales.

“Nosotros desde la Concanaco visitamos diversas entidades llevando foros de la formalidad, donde trabajamos de la mano con el SAT, la Secretaría de Economía, Infonavit y el IMSS para hacer saber a todos los beneficios que tiene”, manifestó.

El empresario externó sus esperanza de que pronto “ya no estemos hablando de que más de la mitad están en la informalidad y que en cambio se formalice a todo el país”.

Problemas en el SAT

También dio a conocer que aún persiste el gran problema con las citas en el SAT.

A pesar de que insisten siempre en buscar de qué manera contribuir a resolver esta situación, “le pedimos a las autoridades buscar sistemas que sí funcionen”.

“Nosotros ya ofrecimos y empezaremos a trabajar en nuestras sedes. Tenemos 257 cámaras y ofrecimos muchas de ellas para que funcionen como módulos para que los empresarios puedan acudir a sacar sus citas y agilizar sus trámites. Este es un gran problema en todo el país”.

Recordó que en el SAT se deben hacer diversos trámites, como la firma electrónica y otros más.

En cuanto a la fijación del salario mínimo para 2023, en este punto solo pidió “que se analice perfectamente bien”.