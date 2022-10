Colectivos cívicos no ven certezas en proyecto nacional

Luego del fracaso de la alianza “Va por México”, organizaciones de la sociedad civil, políticos y exdirigentes patronales han puesto en marcha una nueva alianza, Unid@s, para hacerle frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La alianza, que se define como apartidista, está conformada por las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil MX, Une México y Unidos por México.

Sobre este tema, el Diario hizo las siguientes preguntas a representantes de organizaciones civiles: 1. ¿Qué opinan de la alianza Unid@s?, 2.¿Considera viable su aplicación en Yucatán? ¿por qué?, 3. ¿La alianza es muestra de que los partidos han sido rebasados por la ciudadanía? y 4. ¿Qué se puede esperar de los partidos sobre el futuro de la alianza?

Patricia McCarthy Caballero, integrante del Frente Cívico Nacional Capítulo Yucatán

1.— Se nos hace algo fundamental. Tenemos, como ciudadanos y sociedad civil organizada, que hacer un planteamiento muy fuerte frente a los partidos de oposición para que se una si queremos rescatar a nuestro país que, realmente, está en una situación muy delicada en todos los aspectos en materia de educación salud, empleo, de combate a la pobreza, en materia de seguridad…, pero, sobre todo, en el aspecto democrático.

“No podemos permitir que se menosprecie la ley, que se desarticulen instituciones como el INE, entonces, es ante este cúmulo de preocupaciones que respaldamos totalmente esta ley. Creo que la sociedad civil, la ciudadanía es mayoría en este país, quienes podemos alzar nuestra voz y participar en el modelo de país que queremos construir”.

2.- La verdad no lo hemos analizado. Ahorita nuestra preocupación se está centrando en el ámbito federal que es donde vemos que hay una situación urgente de atención. A nivel estatal no lo hemos planteado, ahorita lo que se está planteando en este gran proyecto es una alianza nacional.

Poder ciudadano

3.- Más que superados, yo creo que tienen que voltearnos a ver nuevamente, tienen que escuchar el reclamo ciudadano que en este caso es ponerse de acuerdo, trabajar juntos por rescatar nuestro país y la verdad es que esto pasa por definir una candidatura de unidad, no hay otra forma. Ahorita no hay otra forma de llegar al poder que no sea con los partidos políticos, pues las candidaturas independientes han demostrado que no fueron factibles. En ese sentido, siguen siendo entidades de interés público y lo que tienen que hacer es escuchar a la ciudadanía.

4.- Escuchar la voz ciudadana. Creo que están entendiendo el signo de los tiempos, espero que sí estén viendo que no hay otra forma de avanzar así que espero que a esta alianza se sumen todos aquellos que quieran salvar a México y, sobre todo, que quieren que nuestra democracia en vez de disolverse se consolide.

Rossana Villares Moreno, rectora de Frena Yucatán.

1.-Yo creo que es una alianza de políticos más que de ciudadanos con solo observar a todos los personajes de una foto y todo lo que tiene que ver con la promoción de esta alianza. Muchas veces me pregunto si son los mismos que han perdido 16 gubernaturas y que nos han ofrecido estar a favor o en contra de la militarización y tantas otras cosas fallidas que pasan en un sistema político corrupto que no está viendo a favor de la causa ciudadana porque la militarización es anticonstitucional.

2.- No estoy de acuerdo con estas alianzas. La verdad es que no.

La misma gata

3.- Veo que la alianza es la misma gata, pero revolcada. La verdad no sé que tantas características le ven a Claudio X. González, pero no es una persona que califica para nada para que otras personas lo tengan como un político relevante con una extraordinaria política. Siento que solo se están trasladando, como no pegó la anterior alianza ahora la llaman de otro nombre, por eso le llamo la misma gata. No veo ciudadanía, sino una reunión de políticos, un sistema corrupto que fallece y que no corresponde a los intereses del pueblo.

4.- A estas alturas, cuando un sistema político ha sido muy corrupto y tiene tanta cola que le pisen, sucede que pueden hacer tantas promesas (…) Nosotros hemos dado nuestra confianza a los representantes de las cámaras, pero ¿para qué ha servido? Son personas que no han sido honestas, no hay decencia, no hay honor. Si tú eres un representante del pueblo y verdaderamente defiendes a quienes representas no tiene problema, pero cuando tienes una enorme cola que te pisen, ya no eres libre y vienen y te amenazan. Lo hemos visto muy claro en el caso de Alito que, después de que le sacaron todos los audios del mundo, no le siguieron ningún proceso, entonces, el poder está para qué. El poder debe ser para que se cumpla la ley.—Iván Canul Ek