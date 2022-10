Afores: Más mentiras que verdades

Economistas yucatecos advirtieron que en el tema de las Afores hay más mentiras que verdades, se ve un riesgo real y consideran que sería una mala decisión que avanzara la idea del gobierno federal de intervenir en los ahorros de los trabajadores.

Incluso, señalaron que pasaría lo mismo que en la entidad con el Isstey y pueden surgir problemas graves y muy serios.

“Sería como lo que vimos recientemente en el Isstey. Hay una situación donde de alguna manera los gobiernos anteriores usaron el dinero de los trabajadores, ahora sufren las consecuencias y el mismo gobierno no ve la manera de solucionarlo”, declaró el economista y catedrático de varias universidades Álvaro Cano Escalante.

“Yo diría que el gobierno está aprovechándose de la situación para obtener recursos. El expresidente de la Consar está diciendo pura mentira, empezando porque el plebiscito chileno no fue por las Afores, fue por otras cuestiones más sociales”, dijo por su parte el también economista Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía de la Uady.

En días pasados informamos que el exdirector de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib, lanzó una voz de alerta contra posibles maniobras que podría intentar el gobierno de López Obrador con el dinero que los trabajadores mexicanos tienen en sus Afores.

Entrevistados sobre este tema por separado, los especialistas recordaron que el sistema de las Afores se creó en 1995, cuando ya se tenía una proyección de esperanza de vida más alta, a lo que se le sumó que el gobierno federal ya no tenía una posición financiera muy alta que le permitiera hacer frente al pago de las jubilaciones y las pensiones. Así, los mismos trabajadores asumirían la responsabilidad de reunir su fondo de retiro.

Cano Escalante dijo que hablar de los fondos de los trabajadores es un asunto importantísimo. “Son unos 6.9 billones de pesos, algo así como el 25% del PIB nominal del país, recursos gigantescos. Todo lo que tenga que ver con esto es importante para la estabilidad financiera del país y para los trabajadores”, indicó.

Recordó que la idea original de que se crearan las Afores era que precisamente el gobierno saque las manos de estos fondos, no tanto porque se quedara con ellos, sino porque implicaba una carga, pues antes sostenía las pensiones de los mexicanos.

“Por eso se crearon las Afores. Ahora los trabajadores se hacen cargo de sus ahorros”.

Explicó que las empresas privadas los cuidaban y usaban para invertir a través de las Siefores, empresas especializadas que adquieren bonos de gobierno, títulos de empresas privadas que generan rendimientos y una parte se agrega a las aportaciones de los trabajadores y aumenta su valor.

Que no es perfecto y puede generar crisis, de acuerdo. Ha pasado en otros países cuando no hay vigilancia para que crezca y no se pierda el ahorro, o que al menos pueda mantenerlo a lo largo del tiempo.