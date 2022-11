AMLO en Yucatán: los temas de los que el presidente sí quiso hablar en la entidad

En lo que fue la cuarta conferencia de prensa mañanera en Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la adquisición de la aerolínea “Mexicana”, insistió en defender sus reformas electorales, y dijo estar consciente de que no todos están de acuerdo con él, en alusión a la mujer que le grito e hizo reclamos a bordo del avión que lo trajo anteayer a esta ciudad.

Minutos después de las siete de la mañana luego de la reunión del gabinete de seguridad nacional en la Base Aérea No. 8 de esta ciudad el Jefe de la Nación inicio su cotidiana conferencia mañanera con un reconocimiento a la seguridad de Yucatán, “Adelantamos que este es un Estado ejemplar, modelo, porque es el Estado con menos incidencia delictiva de nuestro país”.

Acompañado de los secretarios de Gobernación, la Marina, la Defensa Nacional, el director de Fonatur y el subsecretario de Seguridad Pública, además del gobernador el mandatario nacional explicó que regresó ayer porque en sus últimas visitas solo evaluó y sobrevoló los trabajos del Tren Maya, y consideraba necesario esta reunión de ayer para informar con más amplitud sobre los proyectos y obras que se realizan aquí entre la Federación y el Estado.

Por cierto al hablar de la buena coordinación entre su administración y la del gobierno estatal, ante la pregunta del Diario, de si aún considera presidenciable al gobernador, como lo ha dicho en otras ocasiones, respondió: “tienen muy buen gobernador en Yucatán, ahora eso de la candidatura, pues, este, es mejor que otros, mejor que los de la lista” soltó una risa y agregó, “es mucho mejor, pero eso ya para que nos metemos en esos terrenos”, y cambió de tema.

¿Alianza de Morena y PAN en Yucatán?

Fueron tres las preguntas que se le hicieron al presidente, primero si ante la buena coordinación que se observa entre su administración y el gobierno del Estado, aunado a los constantes halagos que siempre se hacen él y el gobernador no abre una posible alanza de sus partidos (Morena y PAN) por lo menos aquí en Yucatán para las próximas elecciones.

Las otra fue su opinión sobre la gestión del gobernador ante los buenos resultados que él mismo reconoce en materia de seguridad, empleo y otras áreas, y la tercera era si aún consideraba “presidenciable” al gobernador, como en una ocasión dijo el mismo.

“Es un buen periódico todavía el Diario de Yucatán, con buenos periodistas”, expresó antes de empezar a evadir las preguntas con rollos sobre sus buenas relaciones con los gobernadores, lo mucho que aprecia a Yucatán desde que era estudiante, cuando ni siquiera había carreteras, y como comercializaba Yucatán con los estados vecinos, entre otras cosas, para solo medio responder que el gobernador es el mejor de los que están en la lista, como citamos líneas arriba.

A las 7:03 de la mañana, López Obrador se presentó ante reporteros locales y nacionales para su cotidiana conferencia de prensa mañanera, auxiliado por Jesús Ramírez Cuevas, vocero oficial de la presidencia, quien debajo de la tarima, junto al equipo de sonido ayudaba al presidente a recordar nombres sobre todo de los personajes que mencionaba.

El mismo presidente para iniciar la conferencia explicó que el primero en hacer uso de la palabra sería el gobernador para explicar los proyectos que se realizan aquí con la Federación, en seguida lo hizo el general Crescencio Sandoval González quien reforzó la información sobre la seguridad de Yucatán, y luego hablo Javier May Rodríguez director de Fonatur, sobre los avances y nuevas obras por el Tren Maya.

En las más de dos horas y media que duro “la mañanera”, López Obrador abordó diversos temas locales y nacionales, incluyendo la marcha por la defensa del INE convocada para mañana domingo en la ciudad de México y en otras partes del país, el avión presidencial, y otros más.

Respecto a la adquisición de la quebrada aerolínea Mexicana, informó que ya está en trato con los trabajadores de esa empresa, tanto activos como jubilados, y están en busca de un acuerdo, “para que la nueva Línea Aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación, eso no les gusta a nuestros adversarios, pero esto no es de gustos sino de ir avanzando”.

Explicó que, se va a adquirir esta empresa, hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa, para que haya más vuelos, más ofertas de transporte y que de esa forma contribuir a que no aumente tanto el precio del pasaje por avión.

El avión presidencial no puede volar a Mérida, dice

Por cierto también informó que el avión presidencial, que precisamente se entregará a esta nueva empresa de Mexicana, cuando ya éste todo arreglado, pues no lo pudo vender porque, “se trata de un avión tan lujoso que les daba pena a los posibles compradores, además no se puede reconvertir porque fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros, nada más”.

Explicó el presidente que es una aeronave para 240 pasajeros en situación normal, pero solo tiene espacio para 80 personas, porque son sillones butaque, muy cómodos, tiene sala de juntas, alcoba, y todo con material especial que no permite que vuelva a ser comercial para pasajeros.

“Y el otro problema, también grave, es que no se puede venir de México a Mérida en ese avión, o sea si se puede pero no se debe porque es un trasatlántico, que tiene que volar para ser eficiente mínimo cinco horas, así está establecido para cinco horas de vuelo mínimo, de México a Mérida se hace en hora y media o dos horas”.

López Obrador añadió que esa aeronave es para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible, está hecho para ello, no lo compraron para viajes en la república y eso dificulta también la venta.

“Hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos y no podemos venderlo abajo del avalúo, además ya tomamos la decisión, como va a ver la nueva línea aérea, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes especiales, si quieren ir a Europa, o de la ciudad de México a Tulum, Cancún, los Cabos que es un poco más podría ser y rentarlo a quienes quieran llevar a sus familias o sus trabajadores como premio a su desempeño, se rentaría de manera especial”, dijo.

Sobre el incidente en un avión comercial

Por otra parte, respecto al incidente que tuvo con una pasajera que le pedía renuncie a la presidencia entre otras cosas, en el avión ´comercial en el que llegó anteayer a Mérida, sin que nadie se lo pregunte, como parte de una extensa respuesta que dio sobre la marcha convocada para mañana en defensa del INE, y en alusión que no todos están de acuerdo con él, expresó:

“Ayer (por el pasado jueves) venía en el avión y se levantó una mujer se lanzó un discurso en contra mía, estoy consciente que el 70% de los ciudadanos están a mi favor, pero 26 o 30% en contra, y hablamos de 25 o 30 millones de personas, claro no hay tantos fifís u oligarcas, pero si hay mucha aspiración, y siempre ha existido en todo el país”.

Por cierto al declarar que su gobierno dará todas las facilidades para que se realice esa marcha en la ciudad de México, resaltó que es un derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse que costó mucho conseguir a lo largo de la historia, porque en un tiempo no se permitía la libre manifestación de las ideas, ni de el libre tránsito para expresar sus protestas.

Recordó que incluso el fue víctima de esa situación aquí en Yucatán hace unos ocho años, primero en Motul donde el alcalde de ese entonces no le permitió hacer una manifestación, incluso le decomisaron un equipo de sonido y ante la presencia de la policía tuvo que intervenir para no caer en provocaciones.

“Aquí en Mérida un gobernador que no voy a mencionar y ya falleció, nos mandó tirar huevos, convocamos a una reunión (en un hotel) Armando Córdova y José Agustín Ortíz Pinquete y de repente llegan al salón señoras con sus morrales y una encabezando a las otras me señala y empiezan a sacar del morral huevos y tirándomelos, los otros se hicieron a un lado, me dejaron bañado con huevo”, recordó.

Además al resaltar que llegó al gobierno proveniente de la oposición y precisamente le toco pasar por esas situaciones, “entonces nosotros no podemos hacer lo mismo”, pero si insistió en mantenerse firme en sus propuestas de reformas contra el INE, argumentando que en México se hacen las elecciones más caras del mundo, que la existencia de legisladores plurinominales también es innecesario y costoso, además de que se deben acabar los fraudes electorales.

“Vamos a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien”, dijo, para agregar que tampoco se trata de negociar, los principios no se negocian cada quien tiene que asumir su responsabilidad, yo vengo luchando hace muchos años porque exista democracia en el país, casi nunca la ha habido, solo destellos, y se mantendrá firme en esto”, agregó.

Entre las preguntas y respuestas de los reporteros el presidente cedió en una ocasión el micrófono al gobernador para que responda sobre el problema de las quejas contra la contaminación que provocan al subsuelo las granjas porcícolas, a lo que el mandatario estatal dijo:

“En términos generales las que han tenido demanda y ya con resolución, son las autoridades federales que las clausuran por órdenes judiciales y solo aprobaremos nuevas con las condiciones y tecnología necesaria para garantizar no contaminará el manto freático”.