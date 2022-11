Congreso de Yucatán rechaza la militarización de México.

Entre señalamientos de que sería una pifia, traición, incongruencia y otros descalificativos hechos de parte de legisladores de Morena, PRI y PRD, por mayoría con 16 votos a favor y nueve en contra el Congreso del Estado de Yucatán rechazó la minuta de decreto sobre reformas a la Constitución en materia de seguridad referente a la Guardia Nacional.

Hay que precisar que el resultado de la votación es irrelevante, puesto que no cambia nada, porque ya más de 20 entidades de México ya la aprobaron y ya es constitucional.

En asuntos generales de la sesión de ayer, se propuso un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que garantice el abasto permanente de medicamentos orales para la diabetes, así como el equipo necesario para la detección de la misma, en todos los centros de Salud, hospitales y clínicas públicas de Yucatán y también se propuso declarar patrimonio cultural intangible a la Partería Tradicional Yucateca, ambas propuestas quedaron pendientes de aprobar.

De los asuntos en cartera también se aprobó por unanimidad y sin discusiones, la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior y de investigación, para que propongan a quienes consideren deben de ocupar un cargo honorario vacante en la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.

El único asunto que se debatió fue la minuta de decreto de reformas constitucionales en materia de seguridad, que el Congreso de la Unión envió a todos los Poderes Legislativos de las entidades del país, ya que se requiere que sea avalado por la mayoría de los 32 Congresos estatales, para que pueda aplicarse.

La minuta es para ampliar tres años más la coordinación de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional en los trabajos de seguridad del país, y hasta ayer ya fue aprobada en 21 Estados del país, solo Guanajuato lo rechazo y ayer lo hizo También Yucatán, con el voto de los 14 diputados del PAN, la diputada de Movimiento Ciudadano y el de Nueva Alianza.

Los que se opusieron al dictamen de rechazo, por considerar se debía aprobar como lo han hecho otros 20 Estados del país, fueron la bancada de Morena (son cuatro), la del PRI (son dos), así como los legisladores del PRD, PVEM y la diputada sin partido.

Previo a la votación se debatió en la tribuna, donde Carmen González Martín diputada del PAN expuso que están a favor de la continuidad del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, pero el voto de su bancada sería en contra de la reforma, “por colocar en su marco jurídico, en una disposición de riesgo y vulnerabilidad a los militares y marinos en el desempeño de estas funciones”.

Reconoció al Ejército y a la Marina con quienes se mantiene una estrecha colaboración en todos los niveles de gobierno y por su apoyo en momentos de crisis, como lo fue la pandemia o los huracanes que han azotado al Estado, ya que han sido y son soporte del andar del país.

Pero advirtió que, lo rechazarán “con la certeza probatoria desde la mayoría de los Congresos locales, Yucatán acatará todo lo decidido, pero también levanta la mano en un sentido de generar mejores marcos jurídicos que garanticen el mejor actuar de las Fuerzas Armadas como también la seguridad y certeza jurídica sobre su labor”.

Eduardo Sobrino Sierra diputado del PRD le respondió a la panista que por un momento pensó que si lo aprobarían, pero al final se vieron incongruentes, “yo voy por la congruencia, por eso voy a votar en contra de este dictamen, o sea en contra del rechazo”.

“Pero no se preocupen, nuestra mayoría legislativa es precavida; primero esperaron a asegurarse de que la modificación a la Constitución ya estuviera aprobada en la mayoría de los estados para entonces, rechazarla así Yucatán no carga con el petate del muerto por no aprobarla”, expresó.