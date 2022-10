Renán Barrera lamenta aprobación de la militarización en México

Tras la reciente aprobación a la reforma para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles de México hasta 2028, el alcalde Renán Barrera Concha señaló que hay que ser muy vigilantes para que no se convierta en un exceso de poder.

“No hay ningún organismo internacional que pueda defender que el ejército tenga las facultades y, sobre todo, la preparación para hacer labores de seguridad pública. Su diseño es otro, su entrenamiento es otro, incluso, su régimen legal es otro”, indicó.

Abordado por los medios de comunicación, después de anunciar la programación de la Noche Blanca, Barrera Concha recordó que a la par de que comenzó a formarse la Guardia Nacional hace dos años, se comenzó a debilitar económica y financieramente las policías estatales y municipales.

“Pareciera que fue un acto premeditado, de poder generar que haya dificultades en lo local en temas de seguridad. Afortunadamente, en Yucatán, y Mérida en particular, nos hemos logrado coordinar y además hacer un trabajo en equipo”.

Reducción del presupuesto en materia de seguridad en Yucatán

Tras informar que el presupuesto de seguridad se redujo en casi 90 millones al año, lamentó que no es posible que el incentivo para que pudiera haber recursos tenga que ser la inseguridad.

“No es posible que en un estado en donde hay más crimen organizado, donde hay mayor presencia de homicidios y de feminicidios tenga como consecuencia que tenga más recursos. Y que las ciudades que se han mantenido seguras su premio sea eliminar los recursos.

Dijo que en ciudades como Mérida, y en Yucatán como estado, que tiene altos estándares de seguridad, los recursos que no son para metralletas y chalecos antibalas deben de ser para la prevención del delito. “Debe de ser para cuestiones de educación, de arte, de cultura que eviten que haya una criminalidad”.

También cuestionó la votación de los legisladores.

“Se me hace un debate, totalmente provocado para que termine una conclusión como al que llegaron los legisladores. Lástima nos quedamos sin senadores (…) Cuando tienes que buscar pretextos forzados para votar algo que en un principio tú negaste, me parece que responde a otros intereses y no al tema de seguridad”, señaló. IVÁN CANUL EK/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA



Lee también:

El país no se está militarizando, el país está militarizado, afirma Ramírez Marín

Raúl Paz: ''Se escuchó al pueblo'', dice sobre la reforma militar