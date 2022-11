Proselitismo guinda en Yucatán: quieren a Claudia Sheinbaum como su abanderada

Simpatizantes de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial en Morena, entre los que se vio a expriistas, experredistas y exmilitantes de otros partidos ya desaparecidos encabezaron eventos públicos en esta ciudad para promover la imagen de su “corcholata” (como llama el Presidente a los aspirantes a la candidatura presidencial morenista).

Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la agrupación “Que siga la democracia”, en conferencia de prensa en un hotel del centro de Mérida, con los exintegrantes de otros partidos y morenistas locales, afirmó que Claudia Sheinbaum lleva ya amplia ventaja sobre sus contrincantes de Morena de por lo menos 10 puntos sobre el más cercano, o sea, Marcelo Ebrard, según los últimos resultados, dijo, de la mayoría de las encuestas nacionales difundidas.

Además de la conferencia de prensa vespertina que ofrecieron en conocido hotel del centro de la ciudad, el segundo evento fue una concentración de simpatizantes de Morena y otras agrupaciones políticas en el Centro de Convenciones Siglo XXI, para exponer porqué la jefa de gobierno de Ciudad de México debe ser la candidata morenista a la presidencia del país.

Los “ex” presentes

En la conferencia de prensa participaron, además de Gabriela Jiménez, las diputadas morenistas local y federal Yazmín Villanueva Moo y Rocío Barragán, así como el legislador federal del mismo partido Octavio Rivero, el ex diputado priista Adolfo Calderón el ex legislador perredista Bayardo Marrufo, así como Pablo Duarte y Nino Ferro, también ex del PRD, entre otros simpatizantes de diversos partidos y agrupaciones políticas.

Entre las diversas y numerosas cualidades, virtudes y motivos que mencionaron para apoyar a Claudia Sheinbaum, la lideresa nacional de “Que Siga la Democracia” destacó que se trata de una doctora investigadora de la UNAM, que se convertiría en la primera presidenta del país, y además la primera científica al frente de la República Mexicana.

También recordó que la jefa de gobierno es fundadora de Morena, la de mayor acercamiento y contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por tanto la única que puede garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación (4T), además de ser una mujer de resultados como lo demuestra en su gobierno, y se espera que pronto venga a Yucatán.

Gabriela Jiménez recordó que en Morena no tienen “tapados” como en otros partidos, sino por el contrario hay “corcholatas” todos destapados, se conoce abiertamente quienes son los aspirantes, incluso hay encuestas en las que se mide la aceptación que tienen.