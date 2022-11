Cuestiona Víctor Cervera un fallo de la Codhey

“Es muy triste, porque lo único que nos demuestra es que los ciudadanos no tenemos quien nos defienda, tenemos una autoridad soberbia, grosera, no le interesan los ciudadanos, y tenemos una Comisión de los Derechos Humanos (Codhey) trabajando para el gobierno”, dijo ayer Víctor Cervera Hernández al conocer el resultado de su demanda contra Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, en la que se decidió no sancionarla.

Como se recordará Cervera Hernández, ex funcionario estatal e hijo del extinto gobernador Víctor Cervera Pacheco, demandó ante la Comisión de Derechos Humanos estatal y nacional, a la secretaria de turismo del Estado, porque al corregirle algunos señalamientos sobre el panucho, la funcionaria lo llamó “dama”, entre otras cosas incurriendo en ofensas por cuestión de género y en consecuencia se ordenó a Michelle Fridman hacer una disculpa pública.

Sin embargo, Cervera Hernández consideró que la funcionaria no cumplió con esta orden, porque sí hizo la disculpa pública, pero en un escrito que nadie firma y dirigido en forma general, no a la persona que ofendió, por tanto presentó su inconformidad ante la Codhey, la cual anteanoche alrededor de las 22 horas le notificó esta segunda resolución, en la cual se reconoce que la secretaria ofendió al exfuncionario, pero ya no hubo más sanción u ordenamiento alguno.

“Lo que interpreto es que fallan a mi favor en el sentido de que reconocen que se se me ofendió, pero más a favor de ella por permitir que en un escrito dirigido a la opinión pública en una red donde no me mencionan y tampoco lo firma, lo toman como la disculpa que le pidieron”, opinó.

Cuestiona intereses de la Codhey

“El lunes con calma voy a sentarme a revisar que es lo que se va a hacer, porque también estoy consciente de que un organismo como la Codhey que está al servicio del gobernador, como empleado de ellos no ha defiende los intereses de los derechos humanos de la ciudadanía, como lo hemos visto en muchos casos, como la tortura y asesinato de aquel muchacho (el de Veracruz) y otros, pues tampoco tiene caso pelearse con el poder”, comentó.

Agregó que con este fallo, más bien quien se exhibe es la Comisión de los Derechos Humanos en el sentido de que una vez más demuestra, que no trabaja para defender a los ciudadanos, sino nada más para cumplir las órdenes del gobierno del Estado, del gobernador, y también tiene que valorarlo.

“Creo que con todo lo que hemos vivido, la ciudadanía ya se ha formado una opinión, digamos que ha sancionado a los malos funcionarios al repudiar esa actitud y demás, con toda la gente que ha hablado conmigo que me han comentado de diferentes partidos, edades y géneros de todo, repudian totalmente la actitud de esta funcionaria y del gobernador que lo permite”, afirmó.

Por lo anterior Cervera Hernández añadió: “si ya tengo digamos que el veredicto social, que es contra de esos malos funcionarios, para que le sigo buscando a una organización como la Codhey aquí en Yucatán, que me demuestra que no le interesan los derechos humanos de la ciudadanía, sino nada más los intereses de ellos, quedar bien con el poderoso”.

Recordó que esta Codhey no ha funcionado, lo han visto antes no es nada nuevo, se queja la ciudadanía en la comisión y terminan de alguna manera dándole la razón al gobierno, al que sirven, dejando en indefensión a la ciudadanía.

“Pero si es muy triste, porque lo púnico que nos demuestra es que los ciudadanos no tenemos quien que nos defienda, tenemos una autoridad soberbia, grosera, a la que no le interesan los ciudadanos, y tenemos una comisión de los derechos humanos trabajando para el gobierno, para lo que le digan”, reiteró.

Ante un mal precedente

El ex funcionario insistió en que: “el fallo es jurídicamente risible, que den por bueno una disculpa dirigida al público en general sin firma, es totalmente risible o sea es ridículo, es más cualquier otro ser humano que en un futuro vuelva a ser ofendido por esa autoridad, por esa secretaria, esa disculpa pública dirigida a nadie se puede usar para disculpar, como si fuera un machote, un escrito de disculpa en general, porque no está firmada ni dirigida”.

Insistió en que todo esto, solo confirma el mal precedente que ya tiene esta comisión, no es nada nuevo, se vio cuando tiraron una granada de humo a familias y gentes que protestaban en un informe del gobernador, con el toque de queda que la comisión nunca lo vio al decir que nadie se había quejado de eso, también en casos de violencia contra mujeres, abusos de autoridades, y hoy en su caso solamente confirma el mal precedente que ya se sabía.