''Estaré donde la gente quiera''; dice Cecilia Patrón

Se avecina la madre de todas las batallas en la Cámara de Diputados con el dictamen que se prevé emitir mañana lunes en comisiones unidas por las reformas electorales que propone el presidente del país Andrés Manuel López Obrador.

El texto se presentará al día siguiente al pleno legislativo, donde no pasaría porque no se reunirá la mayoría calificada que se requiere para aprobarlas, advirtió ayer Cecilia Patrón Laviada, diputada federal del PAN.

Por otra parte, al dejar entrever su aspiración a la candidatura por la alcaldía de Mérida en 2024, reveló: “Quiero seguir creciendo políticamente, todos los políticos eso quieren, seguir creciendo, y me gustaría servir a esta ciudad, pero yo estaré donde la gente quiera que esté”, y hablando del proceso electoral de 2024 negó que se fuese a negociar las elecciones de Yucatán en Ciudad de México.

Con motivo de su primer informe que rindió anteanoche anterior en el campo de fútbol de Pacabtún, ayer ofreció a los medios de comunicación un desayuno en el cual de nuevo expuso lo que ha hecho como legisladora federal, sus planes inmediatos en la Cámara de Diputados y en el ejercicio de su cargo para apoyar a los yucatecos.

Luego de hacer un resumen de su primer informe ante los representantes de los medios de comunicación, Cecilia Patrón advirtió que a partir de esta semana que inicia entrarán en “la madre de las batallas legislativas de México”, porque a pesar de que en repetidas ocasiones se ha señalado que estos no son los tiempos para hacer reformas electorales, más con “las corcholatas” (aspirantes a la candidatura presidencial) destapadas del partido Morena.

Objetivo

Además, dijo que “no hay democracia más cara, que la que no existe”, y eso es lo que al parecer se pretende buscar con las propuestas de reformas electorales que están en revisión en las comisiones de la cámara y mañana lunes se espera dictaminar de manera favorable, para someterlas a votación al día siguiente.

“Todo es analizable, todo se puede analizar y buscar consensos, no nos negamos a eso, pero estos no son los momentos para hacerlo en materia electoral, menos con los cambios que se pretende hacer”, puntualizó.

Autonomía

De manera enérgica, la panista remarcó que se tiene que mantener la autonomía y ciudadanización del Instituto Nacional Electoral (INE), “ésto no se toca, hay que defenderlo y lo vamos a hacer en la Cámara”.

La diputada recordó que en el pasado era el gobierno desde la Secretaría de Gobernación donde se hacían las elecciones, ahí decidían quien ganaba, no había democracia, era una simulación, y todo cambió con la llegada del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy convertido en el INE, organismos ciudadanos que han dado buenos resultados democráticos al país, prueba de ello es que en los últimos sexenios tres partidos diferentes ya se han alternado la presidencia de la República.

“Por eso no entendemos la insistencia en seguir golpeando al INE, si es por los sueldos elevados de los consejeros recordó que hace años se instaló el Comité de Revisión de Salarios, y hasta hoy no funciona, si se tratara de eso podrían sesionar, revisarlos para tomar las medidas que se requieren, y para eso no es necesario hacer reformas.

Cecilia Patrón destacó que la insistencia del presidente y su partido es tal, que saben no tendrán el voto calificado para las reformas constitucionales (la votación de lo menos las dos terceras partes de los 500 diputados), en la sesión plenaria del próximo martes, y ya anunciaron su plan b, que sería mandar cambios a las leyes secundarias, que con su mayoría simple si pueden aprobar.

Pero a reserva de que faltaría analizar qué tipo de reformas y a qué leyes secundarias pretenden hacerlas, de antemano al no aprobarse los cambios constitucionales, la diputada consideró que podrían ser inconstitucionales, y es donde continuaría la lucha luego de rechazar el martes las reformas electorales constitucionales.

Deseo

Por otra parte, al responder sobre sus aspiraciones políticas la legisladora panista expresó que “quienes estamos en política siempre queremos seguir creciendo, yo también quiero seguir creciendo en política y estaré siempre donde la ciudadanía quiera que esté para servirla, me gustaría servir a esta ciudad”.

Sobre la posibilidad de que se estén negociando los resultados electorales desde Ciudad de México, la yucateca lo descartó, “no creo que se esté negociando Mérida (su alcaldía), pero ni un minuto, tengo mucha cercanía con el gobernador, con el alcalde y no hay nada de eso, y aunque no lo creo, estaré muy pendiente”.

En su opinión esto se trata más de una rumorología que muchos quieren creer, pero no hay tal negociación.

“Lo que sí hay es un trabajo en equipo, mucho acercamiento con el gobernador, el alcalde, los diputados la dirigencia, todos estamos trabajando en equipo para construir un partido fuerte en las elecciones de 2024”, puntualizó.

Al retomar sus aspiraciones políticas, en charla de sobre mesa comentó que ya llegará el momento en que los aspirantes a las candidaturas levanten la mano, pero ella se ve con un fuerte e importante arraigo en Mérida, su tendencia sería en esta ciudad, sobre todo por ser lo que hoy en día es lo que más conoce.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA