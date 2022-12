El CRIT Yucatán cumplirá 14 años de vida en enero

En enero de 2023 el CRIT Teletón Yucatán cumplirá 14 años de operaciones y requiere de la participación ciudadana y empresarial para que este proyecto continúe por muchos años más, señaló su directora general, Claudia Ponce Miranda.

¿El CRIT ya se recuperó financieramente?

“Está en un gran momento, atendemos 1,109 niños, lograr una recuperación es que estemos mejor cada día, es vencer los obstáculos, barreras y fronteras para cumplir nuestro trabajo, sabemos que falta mucho para trabajar por la discapacidad infantil y tenemos que redoblar todos los días nuestros esfuerzos”, apuntó.

La directora prefiere no hablar de los riesgos de otra crisis económica, la disminución de servicios o el cierre de la institución. Dice que es mejor celebrar que el CRIT sigue dando servicio a 1,109 pacientes y cuando pasen por un mal momento sabrán redoblar sus esfuerzos para mantenerse a flote.

Claudia Ponce estuvo en la presentación del Bazar Hecho en Yucatán “Tus residuos valen más”, que se realizará los días 16, 17 y 18 de diciembre en City Center.

La atención no se detiene en el CRIT Teletón

A pesar de su situación económica compleja, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón de Yucatán (CRIT) tiene en este 2022 uno de sus mejores años en la atención de discapacidad infantil con la sumatoria de esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

La directora general del CRIT Yucatán, Claudia Ponce Miranda, destacó que desafortunadamente las empresas yucatecas y la ciudadanía tienen muy poca participación a favor de este sector de la población vulnerable y los invitó para que sean más solidarios con niños y adolescentes que requieren de los servicios del CRIT Teletón.

En entrevista durante la presentación del Bazar Hecho en Yucatán “Tus residuos valen más”, que se realizará los días 16, 17 y 18 de diciembre en el andador de Plaza Comercial City Center, Claudia Ponce admitió que todavía no superan la crisis financiera que ocasionó una reducción de los servicios del CRIT y que puso en riesgo la operación de esta institución, pero poco a poco y con estrategias sumatorias salen adelante.

“Todavía no salimos de la crisis económica en el CRIT y eso nos impacta, pero la atención de la discapacidad infantil es una causa que no se detiene, hay una lista de espera día con día, y los recursos económicos no son suficientes”, indicó.

“Trabajamos de la mano con los tres niveles de gobierno para captar más recursos y atender a más niños”, dijo.

La directora aseguró que la situación financiera del CRIT sigue siendo compleja y por ello invita a toda la ciudadanía, en especial a las empresas porque tienen muy poca participación a favor de este sector de la población.

El CRIT trabaja de la mano con el gobierno de Yucatán, con el Ayuntamiento de Mérida y desde agosto pasado se sumó el gobierno federal.

“Seguimos buscando la manera de atender a las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad”.

¿De qué manera obtienen recursos?, le preguntó el reportero.

“De todo tipo, con servicios externos, con gestiones en los tres niveles de gobierno, con convenios a favor de la recaudación, con el boteo anual, que es el gran apoyo en los últimos años que permiten la operación del centro”, respondió.

¿Recibe donaciones del gobierno estatal?

“Estamos colaborando, buscamos estrategias para la obtención de ingresos. Sabemos que no es fácil para el gobierno estatal porque ha tenido recortes presupuestales y eso se refleja finalmente en los apoyos que pudiera dar a las instituciones”, dijo.

“Desde 2019 el gobierno del Estado realizó un ajuste presupuestal, pero seguimos colaborando todos juntos para obtener los recursos para las terapias y atención de la discapacidad infantil”.

Se le preguntó si el gobierno del Estado actual renovó el convenio para aportar la cantidad que recibió durante el inicio de sus operaciones en Yucatán.

“No se recuperó el porcentaje que daba antes, por el momento no, pero el gobierno sí dona y aporta una cantidad considerable”, reconoció sin dar cifras del subsidio que recibe del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con información que es pública sobre ese subsidio, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco firmó un contrato para la aportación de $44.2 millones al año, el gobernador Rolando Zapata Bello disminuyó esa cantidad al final de su administración a $15 millones, y el actual gobernador Mauricio Vila Dosal aportó $10 millones en 2019, pero con la llegada de la pandemia del Covid-19 apoyó con $4.9 millones.

“Necesitamos de los tres niveles de gobierno, en agosto pasado firmamos un convenio con el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar. El apoyo de los tres niveles de gobierno ha sido parte importante con los subsidios, pero también nos apoya la Secretaría de Desarrollo Sustentable con los materiales reciclables y realizamos alianzas estratégicas. Todo nos ayuda porque no hay bolsillo que soporte todo este gasto a favor de la discapacidad infantil, es una búsqueda de encontrar la manera de cómo sí se puede”, indicó.

El gobierno federal entrega una cartera de vales a las familias que reciben una pensión por tener una persona con discapacidad.

Con esos vales cubren un porcentaje de los servicios que reciben en el CRIT, explicó.— Joaquín Chan Caamal

Gracias a este convenio hoy atienden a 700 niños adicionales a los que son pacientes de la institución, lo que amplió la cobertura y recuperó el número de pacientes con 1,109 niños, niñas y adolescentes que reciben los beneficios del CRIT Teletón.

“Es un proyecto de unidad nacional con los tres niveles de gobierno la atención de la discapacidad infantil, el gobernador Vila aporta, el alcalde Renán Barrera ha hecho donativos y siempre está colaborando y tiene buena disposición”, indicó.

“Los niños con discapacidad necesitan de la colaboración de todos, esta causa social no hay bolsillo que lo soporte, hay mucha necesidad en las familias. Hoy son 1,109 pacientes que atendemos y hay buena disposición con los tres niveles de gobierno de seguir participando en esta causa tan linda, como es la atención de estos niños con discapacidad que nos enseñan el cómo sí se puede”.

El CRIT sigue impulsando la inclusión de estos niños en todos los niveles sociales, principalmente en el sector escolar, deportivo, cultural y de sensibilización.

Ponce Miranda recordó que en enero de 2023 el CRIT Teletón Yucatán cumplirá 14 años de operación en el Estado y requiere de la participación ciudadana y empresarial para que este proyecto continúe por muchos años más por la atención que brinda.

Dice que tiene la enseñanza, la pasión y la fe del fundador de los CRIT en México, Fernando Landeros Verdugo, y a eso se aferra.