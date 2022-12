Abren 'la Casa del Migrante' en el barrio de Santiago

La Casa del Migrante que se inauguró ayer en Mérida dará la ayuda que las familias requieran derivadas de situaciones imprevistas o emergencias que afronten los emigrantes en los países donde se encuentren.

También fungirá como un empático apoyo al emigrante, los extranjeros que llegan a Yucatán para buscar mejores opciones de vida y de esa forma apoyar a sus familias en sus lugares de origen, señaló Miguel Ángel Martínez Contreras, presidente de Poder Migrante Mexicano, A. C.”.

En entrevista previa al corte de listón inaugural de este espacio, tanto Martínez Contreras como Carlos Javier Caamal Polanco, secretario de la agrupación, destacaron que en la región sureste Yucatán es uno de los estados del que han salido más migrantes en busca de nuevas alternativas de prosperidad.

Se calcula que actualmente 600 mil yucatecos viven fuera de México y tan solo en el estado norteamericano de California habría por lo menos 250 mil de ellos.

Esta situación ha propiciado que hoy día las remesas que aquellos envían a sus familias en el estado superen ya los ingresos estatales en materia de turismo.

Sin embargo, y a pesar de la trascendencia del hecho, los derechos de los migrantes no son del todo respetados, las autoridades no le dan la importancia y el apoyo que requieren, al menos no como se brinda a otros sectores productivos de la entidad.

Lo más grave, consideraron, es que en muchas ocasiones la partida de un familiar al extranjero termina trastocando la estructura familiar al grado de fracturarla y generar lo que se conoce como familias disfuncionales donde se pierden los valores y las tradiciones al interior de los hogares.

“En la Casa del Migrante ofreceremos a las familias de aquellas personas que partieron hacia el extranjero, el apoyo que requieren para mantener en el seno de los hogares ambientes más sanos y llevaderos, en los cuales se fortalezca la unidad familiar y la empatía”, comentó Martínez Contreras.

También “asesoría para aprovechar más y mejor los recursos que las familias reciben del exterior y acompañamiento en todo tipo de trámites por situaciones que pudieran presentarse a sus familiares y vean afectados sus derechos”.

Asimismo, agregó que se les asesorará sobre la creación de negocios y empresas que generen valor y más desarrollo a sus comunidades.

Por último, ambos recordaron que esta agrupación cuenta con el apoyo de 11 legisladores del Senado de la República, afines a las acciones tendientes a apoyar el bienestar de los migrantes mexicanos en el extranjero.— Emanuel Rincón Becerra