Presencias y ausencias en el tradicional ''Desayuno de la Amistad''

“Mi mano amiga es de por vida, no es de caprichos o por circunstancias políticas. Soy un convencido de que tenemos que seguirnos dando la mano, ayudándonos al límite de nuestras posibilidades, cuidarnos entre todos. Esto es un privilegio que tenemos todavía en Yucatán y vamos a cuidar que esto no decaiga”, afirmó Rubén Calderón Cecilio, anfitrión y organizador del ya tradicional “Desayuno de la Amistad”.

Este evento, después de dos años de haberse suspendido por la pandemia, el pasado sábado 24 se reanudó, aunque con notorias ausencias, algunos incluso por decesos, motivo por el cual se dio lectura a la lista de los que recién fallecieron (17). Se guardó un minuto de silencio por ellos.

A la reanaudación del tradicional desayuno asistieron unas 150 personas. Varias mesas se quedaron vacías y a diferencia de los anteriores, en esta ocasión la mayoría de los asistentes fueron priistas, incluyendo a su presidente local y expresidentes estatales. No se vio a perredistas o políticos de otros partidos, excepto Claudio Coello Herrera, exdiputado del PAN. Acudieron algunos empresarios.

Pedro César Góngora Navarrete fue el moderador y Miguel Sarabia Pérez, exdiputado local, dio lectura a la lista de fallecidos. Dieron mensajes la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho, el anfitrión y su nieta Mariana Sanchez Calderón, quien agradeció a nombre de su familia la asistencia de los invitados.

En el pase de lista de quienes acostumbraban asistir a este desayuno y ya fallecieron se escucharon los nombres de Federico Granja Ricalde, exgobernador; Ramón Lago Casares, empresario; Luis Armando Mugarte Barbosa, profesor; Roger Novelo Coello, Leovigildo Uicab López, exdiputado y apicultor; Rafael Barrera Fajardo, profesor; Alberto Escamilla Góngora, exlegislador y ex líder campesino; Eulogio Piña Briceño, quien fuera líder sindical del sector salud; Ausencio Canul, del municipio de Tecoh; Manuel Álvarez Arana, José Jacobo Interián Hernández, de Maní; Gustavo Ramírez Calderón, profesor; Pablo Castro González, notario; Alfonso Pereira Palomo, empresario; Candelario Canul Euán, Ruy Triay Peniche, profesor de Espita, y Marlene Catzín, exalcaldesa de Maxcanú.

Entre los invitados que no asistieron destacan el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien siempre acudía; el exgobernador y hoy perredista Francisco Luna Kan, y Eric Villanueva Mukul, a quien por cierto Calderón Cecilio confundió con Eric Rubio Barthell. Cuando saludaba a este último equivocó los apellidos y para llevarlo a vacile dijo que porque en ese evento hay pluralidad, ante las carcajadas que propició la confusión.

Otra ausencia muy notoria fue la de Aurelia Sabido, esposa de Calderón Cecilio, y su hija Yamili. La primera faltó por motivos de salud y se comentó que muchos de los que no asistieron en gran parte se debió al mal tiempo que prevaleció el sábado. Amaneció con lluvia y muchos son del interior del Estado.

Entre los que sí asistieron estuvieron los expresidentes estatales del PRI y ex legisladores Roberto Pinzón Alvarez, Erick Rubio Barthell, Carlos Sobrino Sierra, Dulce María Sauri, quien también fue presidenta nacional; Luis Hevia Jiménez y Mauricio Sahuí Rivero, así como la exsecretaria general priista Janice Escobedo Salazar. También acudieron el actual líder estatal del PRI, Francisco Torres Rivas; el líder cenecista en Yucatán, Juan Medina Castro, y el ex dirigente cenecista Feliciano Moo y Can.

Otros no políticos que asistieron fueron las investigadoras Gina Villagómez y Teresa Loret de Mola, así como Raúl Monforte González, presidente local de los constructores, y otros empresarios.

Se vio además al doctor Ariel Castillo Pacheco, ex alcaldes y vecinos del interior del Estado.

En su discurso Calderón Cecilio comentó que los más de 30 años que lleva este desayuno se dicen fáciles, pero si se hace un recuento representa mucho para todos los presentes.

Dijo que aunque en esta ocasión se batalló mucho para reanudar esta tradición, “bien vale la pena ver a todos los presentes que acuden a refrendar su amistad cada año, sin importar religiones ni partidos”.

Por cierto, al comentar este detalle de cómo el organizador fue preparando el evento con muchas ganas y cariño, la ex gobernadora Dulce María Sauri se refirió a Calderón Cecilio como “una hormiga arriera juntando apoyos para el desayuno”, lo que más tarde confirmó el mismo anfitrión al agradecer los apoyos para lograrlo, entre otros a Felipe Cervera Hernández, hijo del fallecido exgobernador Víctor Cervera Pacheco.

Calderón Cecilio remarcó que “por encima de todo está la amistad”.— David Domínguez.

Dijo que la amistad se conquista y si uno quiere la hace perdurar para toda la vida, en los momentos buenos y en los momentos malos, agarrados de la mano, “pero es seguir, seguir y seguir”.

“La amistad es un privilegio, es hermandad y hay que cuidarla. La construye uno para toda la vida”.

Consideró que es como la política, de la cual aunque algunos le han dicho que ya no se siga metiendo en ella, pero lo hace porque “es hermosa cuando la tomas como una verdadera profesión para servir a tus semejantes, hacer algo por los que menos tienen y por aquellos que necesitan que les abras una brecha”.