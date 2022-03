La SSP realiza operativo retirar el polarizado de los vehículos

MÉRIDA.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha, desde hace varios días, un operativo para retirar polarizados que no permitan ver al interior de los vehículos.

En el Periférico y avenidas como la Cupules, la corporación instaló puestos de reducción de velocidad en donde van "eligiendo" los autos que tienen polarizados no permitidos por la Ley.

"El carro es de mis patrones. Me pararon, me pidieron que quitara los polarizados o me ponían una multa, así que mejor le llamé a mi jefe y me dijo que lo quitara", señala un automovilista que prefirió no dar su nombre.

Mientras este quitaba el polarizado de su vehículo, al conductor de un auto BMW, también detenido por la policía, le permitieron irse; en tanto que otros vehículos con polarizados también fuera de la Ley, que pasaban por la zona del operativo, en la avenida Cupules con calle 74 del segundo cuadro de la ciudad, ni siquiera los detenían.

¿Son legales los autos polarizados en Yucatán?

El polarizado en los vehículos está regularizado por el Artículo 66 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán. En él se especifica que los vehículos polarizados pueden circular en Yucatán "siempre y cuando sean aplicados en una capa y se ajusten a las siguientes características: HP del grado 38 al 28, y NR del grado 38 al 28.

Se prohíbe la circulación de vehículos que presenten polarizados o entintados que no se ajusten a las características establecidas en este artículo, así como cualquier pintura o material plástico que se adhiera a los cristales de los mismos, que por su uso o colocación obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el exterior o interior de los mismos".

Multas por autos polarizados en Yucatán

La misma Ley indica, en el grupo 3-B de la tabla de sanciones graves, que quien incurra en esta falta podría ser acreedor a una multa que va de 19 a 25 UMAs vigentes.

Aunque el uso de polarizados está regularizado desde hace más de 10 años, la policía puso en marcha este operativo debido a los recientes hechos delictivos que se han registrado en la Entidad, pero no se dijo si las unidades oficiales de la policía también les serán retirados sus polarizados fuera de Ley.- Gabriel Chan Uicab