Los ''truenan'' al intentar obtener su licencia de conducir en Yucatán; documentos falsos, una causa

En lo que va de este año, 6,153 personas solicitaron en el Centro de Servicios Yucatán licencia de conducir nueva de tipo “Automovilista”.

De esa cifra, 2,402 aprobaron las pruebas y obtuvieron el documento, 2,566 no aprobaron y 1,185 no presentaron, ya sea porque no acudieron o porque el vehículo que usarían para el examen práctico incumplía con alguna disposición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán, como placas vigentes, polarizado, espejos retrovisores, cinturones de seguridad, entre otras.

Según información obtenida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), otro motivo que impidió a los solicitantes conseguir la licencia fue presentar documentos apócrifos o alterados, como son identificaciones personales o comprobantes domiciliarios.

En 2021 fueron remitidas 55 personas a la Dirección Jurídica y en lo que va de este año, 29.

Licencias de conducir en Yucatán; solicitudes

La licencia de “Chofer” la solicitaron 2,863, aprobaron 904 personas, reprobaron 1,137 y no presentaron 822. En cuanto a licencia de “Motociclista”, solicitaron 2,630, aprobaron 1,737, reprobaron 651 y no presentaron 242.

En cuanto a permisos de “Automovilista” solicitaron 98, aprobaron 49, reprobaron 37 y no presentaron 12. Para permiso de “Motociclista” solicitaron seis, aprobaron cuatro y reprobaron dos.

Los aspirantes a obtener la licencia o permiso de conducir nuevos disponen hasta de 30 días a partir de la solicitud para presentar y aprobar.

Con fundamento en el Artículo 384 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, la SSP otorga la autorización para establecer escuelas de manejo.

Entre los requisitos que deben cumplirse está entregar la relación de los vehículos que se utilizarán para la enseñanza, especificando sus características.

Asimismo, contar con el personal acreditado para impartir las enseñanzas teóricas y prácticas; tener instalaciones con aulas, material didáctico y dispositivos pedagógicos o de seguridad, entre otras.

Escuelas de manejo autorizadas

Actualmente se han otorgado 10 registros para escuelas de manejo, que cuentan con 57 instructores y 48 vehículos autorizados.

En lo que va de este año, se ha sancionado a tres escuelas de manejo por diversos motivos, entre los cuales está no enviar oportunamente la información de su funcionamiento, así como otorgar constancias a personas que hayan reprobado el curso o no lo hayan tomado.

En el portal https://tramitespolicia.yucatan.gob.mx/tramites/licencia se informa con detalle todo lo relacionado con los trámites y requisitos para la obtención de licencias de conducir.

¿Cómo obtener la licencia en Yucatán?

Entre los requisitos para obtener la licencia de conducir están presentar identificación oficial, comprobante domiciliario vigente, acta de nacimiento y el recibo de pago. Según el tipo de licencia, se requieren otros documentos.

Por ejemplo, a las personas con discapacidad se les solicitará la constancia médica expedida por un especialista que acredite su aptitud para conducir.