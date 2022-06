Reforma educativa confronta a padres de familia; insisten en que es un 'experimento educativo'

A tan solo unos cuantos días de haber sido lanzada nacionalmente, la campaña “AMLO: ¡No queremos experimentos educativos!” ya consiguió más de 8,500 de las 10 mil firmas que diversas agrupaciones civiles esperan recaudar a través de la plataforma Citizengo para presentar ante las autoridades educativas federales su inconformidad por la iniciativa de reforma educativa que se pretende implementar a partir del ciclo escolar 2023-2024.

Gerardo Pineda Martínez, presidente en Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia, una de las agrupaciones que promueve esta campaña, dijo que ésta tiene por objeto hacer ver a las autoridades educativas que existe un marcado rechazo de los padres de familia a la reforma educativa que, entre otras cosas, rompe con el modelo estructurado por grados escolares y deja en manos de los alumnos su propia evaluación de sus aprendizajes, todo lo anterior sin ningún sustento académico o pedagógico.

Según dice, los rezagos educativos producto de la pandemia trastocó la educación básica nacional y propició que más de 3 millones de estudiantes abandonaran sus estudios, por lo que eso debería ser en este momento motivo de la mayor atención de las autoridades educativas en lugar de estar pensando en reformar la educación sin ninguna base científica o pedagógica, sino con argumentos demagógicos e ideológicos.

Se pretende experimentar con la educación de los niños bajo ocurrencias, señala Gerardo Pineda Martínez, presidente en Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia, una de las agrupaciones que promueve la campaña “AMLO: ¡No queremos experimentos educativos!”.

El dirigente dice que algunas esas ocurrencias son que la escuela se integrará a la comunidad y trabajará con proyectos que vinculen a aquella con ésta.

“Desaparecerán los grados y la escuela se organizará por fases. Los maestros no están obligados a seguir estrictamente los planes de estudio oficiales, podrán libremente transformarlos para ajustarlos al contexto. Los contenidos prepararán a los alumnos para compartir y no para competir”, apuntó.

“Este cúmulo de barbaridades no solo no tiene el mínimo rigor académico, pedagógico, no hay antecedentes en ninguna parte y no hay fuentes confiables ni datos duros para avalar su eficacia”, señaló el entrevistado.