Yucatán: Baños para todo género en la Uady, el rector explica el objetivo

El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, informó que los baños para todo género que desataron polémica desde que comenzaron a operar en las facultades de Química y Ciencias Antropológicas se crearon "para darle cabida a todas las personas y ser más inclusivos".

“Para nosotros lo importante tiene que ver con los derechos humanos”, expresó el rector, abordado tras la presentación del Tercer Informe de la Gestión 2019-2021, ante el Consejo Universitario.

El doctor destacó que la Uady tiene que ser un entorno donde verdaderamente se pueda discutir y generar ciencia, "y eso no tiene nada que ver con condición social, religión, situaciones de enfermedad, con situaciones de género, de sexo".

Baños para todo género, por la evolución de la Uady

“Simple y sencillamente la universidad va evolucionando conforme la sociedad va evolucionando”.

Comentó que la comunidad universitaria se encuentra en un proceso de capacitación para ser inclusivos de verdad.

“No solamente esté en el decir, sino hay que serlo (inclusivo)”.

Sin embargo, José de Jesús Williams reconoció que aún falta mucho, pero actualmente se cuenta con un grupo de expertos en el tema de sexualidad.

El rector de la Uady habla de respeto a los derechos humanos en la universidad

“La universidad tiene necesariamente que ser inclusiva. Y la apuesta tiene que ver con la formación integral de nuestros jóvenes".

"No podemos formar a nuestros jóvenes con una visión de exclusión a los demás, si no, no hablaríamos de una formación integral".

La formación integral, añadió, tiene que ser a partir del respeto de los derechos humanos de la misma forma que cada uno de nosotros pide y exige respeto, todos necesitamos que nuestros derechos humanos se respeten.

¿Habrá más baños para todo género en la Uady?

En el caso de los baños para todo género, que el martes motivaron una protesta del colectivo "Por la vida, familia y derechos humanos", el rector no mencionó si se implementarán en más facultades y preparatorias.

Lo que sí dijo el rector de la Uady es que se debe ver esta situación sin que se considere ofensiva.

“No se está quitando para dar, no va por allí, y repito, la universidad va evolucionando, se va adaptando a contexto porque esto también lo van demandando (…)"

"El baño (para todo género) es algo que han estado solicitando (los alumnos). Entonces, tenemos una comunidad de estudiantes que también pide que se respeten sus derechos".

Trabajo en busca del respeto a los derechos

“Estamos trabajando en ese sentido porque eso va mucho más allá; esto tiene que ver con documentos oficiales, el lenguaje que debemos utilizar cuando nos dirijamos a nuestros estudiantes…"

"Son muchas cosas que todavía nos hace falta, nos hace falta caminar como universidad para en realidad ponerlo en práctica”, continuó.

“Lo del baño es nada, simple y sencillamente hay que trabajar. Así como hablamos de las rampas para discapacitados hay que seguir trabajando para ser más inclusivos".

"No nos cerremos en este aspecto, porque es como decir con éstos no, no va por allá. Tenemos que entender que nuestro sustento es la educación”, concluyó.