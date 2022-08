Luego de que varios medios de comunicación difundieran el caso de un presunto ladrón a quien elementos de la Policía Municipal de Valladolid le habrían amputado la mano derecha, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) condenó dicha acción.

A través de un comunicado, la Codhey informó que inició una queja de oficio tras conocer los hechos mediante notas periodísticas, por lo que personal de la Delegación de Valladolid acudió al Hospital General del mismo municipio donde tomó la comparecencia al afectado y se ratificó la queja.

Codhey investiga a policías a causa de hombre amputado

El organismo dio a conocer que de manera inmediata solicitaron informes a las autoridades involucradas, con el fin de esclarecer el gravísimo acto que atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima.

La Codhey señaló que está en proceso de investigación de los lamentables hechos, por lo que ha citado a comparecer a funcionarios que estuvieron en contacto con el afectado y exhortó a la autoridad ministerial darle celeridad a la denuncia interpuesta del afectado, a fin de esclarecer los hechos y poder sancionar a los responsables.

¿Que se difundió sobre el presunto ladrón al que policías le habrían amputado la mano?

Originalmente se dio a conocer que un presunto ladrón había sufrido el corte de su mano derecha en Chemax, el 17 de agosto pasado, y que el ataque lo habría hecho una de las víctimas de sus atracos, quien lo abandonó a la orilla de la carretera que comunica con la comisaría de Chulután. Fue hallado "embolsado" y junto a él también la extremidad que le fue amputada.

En aquél momento circuló la versión de que Manuel C.R. había cometido varios atracos en Chemax; sin embargo, no radica en él, por lo que que habría llegado caminando al poblado, pero antes se le vio en carreteras cercanas. Los vecinos comentaron que Manuel no tenía familiares en Chemax y que desde hace varios días dormía en la vía pública, por lo que al no tener dinero entraba a las casas a robar.

Aunque al inicio se manejó como un intento de ejecución, después la Policía de Investigación Estatal dio a conocer la amputación.

Codhey investiga queja para esclarecer los hechos

El día 21 de agosto pasado pudieron localizar a la persona en el hospital de Valladolid y le recibieron la queja. Según refirió el herido, fue objeto de detención por parte de la Policía vallisoletana, lo llevaron al monte y le cortaron la mano derecha. La Policía Municipal de Chemax lo encontró.

Ante tales hechos, se interpuso una denuncia en el Ministerio Público y se pidió informe al hospital de Valladolid para saber el estado de salud del sujeto y si los médicos pudieron determinar las posibles causas, por lo que la Codhey realiza las indagatorias correspondientes.