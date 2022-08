Proponen restringir circulación de mototaxis en las vías rápidas

El líder de la fracción parlamentaria del PAN, Víctor Hugo Lozano Poveda, presentó ayer una propuesta que debe incluir la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Yucatán: la prohibición de que medios alternativos de transporte que circulen en vialidades de tránsito intenso y alta velocidad.

El diputado precisó a sus compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que ante los lamentables hechos ocurridos en la carretera federal Mérida-Progreso el domingo pasado, donde perdieron la vida dos personas que viajaban en un mototaxi, a petición del representante del grupo Cicloturixes, era necesario incluir una regulación al transporte alternativo como microvehículos, mototaxis, tricitaxis, moto carros, que dan servicio de transporte de personas en el Estado.

Si se aprueba esa propuesta y se incluye en la Ley de Movilidad, estos endebles vehículos motorizados no podrán circular en carreteras estatales, en el Periférico de Mérida, avenidas primarias, avenidas donde exista alguna ruta de transporte público en la modalidad de autobús urbano ni en las intersecciones con carreteras y autopistas de jurisdicción federal.

La propuesta de Lozano Poveda, quien es integrante de dicha comisión, establece que la Agencia de Transporte, en coordinación con las autoridades municipales, serán las autoridades encargadas de diseñar y aprobar las rutas, cuadrantes y circuitos donde sí estará permitido que circulen esos vehículos alternativos de transporte de pasajeros en Mérida y los municipios del Estado.

La propuesta del líder de la bancada del PAN enseguida tuvo el respaldo del diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, quien se sumó a la iniciativa.

El diputado José Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, destacó que la propuesta de Lozano Poveda es un tema muy sensible y pidió a las organizaciones de transporte adaptado que no lo tomen a mal, que no lo vean como una discriminación al trabajo, sino como una necesidad de regular la actividad para evitar las tragedias.

“Debe quedar claro que no es un tema de discriminación o para acotar las fuentes laborales, es un tema de seguridad”, recalcó Gutiérrez González.

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Carmen González Martín, del PAN, sesionó para darle continuidad a los trabajos de análisis y recepción de propuestas para la elaboración de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado y decretó el final del trabajo de análisis y recepción de propuestas para fortalecer la ley.

La presidenta Carmen González decretó un receso de los trabajos, que se reanudarán hoy a la una de la tarde, y ordenó a la Secretaría General del Congreso que prepare el proyecto de dictamen para que lo someta a consideración de los integrantes de esta comisión.

En esta sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Aravari Gómez Herrera, hizo una puntal precisión a los señalamientos de las cuatro organizaciones civiles que participaron en la consulta sobre esta iniciativa. Punto por punto leyó cada señalamiento que hicieron las organizaciones y sus respectivas precisiones, con lo cual dio respuesta a las peticiones y afirmó que todas están incluidas de manera precisa con artículos específicos y está alineada a la Ley General de Movilidad.

La diputada Vida Gómez destacó que la Secretaría de Educación debe incluir la educación vial en sus programas educativos como una forma de fomentar la movilidad responsable. Además, ella propone en su iniciativa el uso del botón de pánico en parabuses y la regulación del transporte de carga.

El diputado Jesús Efrén Pérez Ballote, del PAN, también presentó una propuesta sobre reconocer los derechos de las víctimas en hechos de tránsito, incluir la visión cero para reducir las muertes y lesionados graves porque es una estrategia que sí funciona, incluso, países escandinavos están por lograr esa meta de cero muertes en hechos de tránsito y Yucatán también puede lograrlo.

En entrevista posterior, el diputado Lozano Poveda informó que la iniciativa del gobierno del Estado ya proponía una restricción a los mototaxis en carreteras estatales, avenidas y en vías primarias, pero se amplía al Periférico y las intersecciones de carreteras federales.

“Lo ideal, es que haya zonas en las cuales puedan circular y que estas estén reguladas por la autoridad en la materia, eso es lo ideal y es hacia ahí a dónde va el esfuerzo de la nueva ley de movilidad”, dijo. “Nosotros tenemos que ir de manera más específica a restringir el acceso a vías de comunicación federal, porque son vías de alta velocidad y esos vehículos adaptados no están acondicionados para circular en ellas”.

La nueva ley también regulará las tarifas de los mototaxis mediante una fórmula, tendrán concesión y placas de Yucatán para garantizar la seguridad patrimonial de las familias que se dedican a esta actividad porque es su fuente de ingresos.—Joaquín Chan Caamal

¿Hay alguna idea del número de mototaxis en Yucatán?

“Los datos los deben de tener el Imdut. Lo que considero es que se debe ya de regular también el número, debe de parar la proliferación para que no haya una sobreoferta del servicio”, respondió.