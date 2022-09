Michelle Fridman con nueva polémica en redes sociales

Respetuosa y puntual respuesta Víctor.



Soy Secretaria de la Comisión de Turismo del Senado; me apena, una vez más, no tener nada que decir sobre la gestión turística de Yucatán.



Que no te extrañen comentarios de ti dichos por Paola Rojas o Yuriria Sierra; es lo normal.



uD83EuDD17