Elección panista

Ayer por la mañana, la militancia panista eligió por unanimidad a los 26 aspirantes a consejeros estatales y cuatro candidatos a consejeros nacionales, en asamblea municipal en Mérida, indica un boletín.

Desde temprana hora, decenas de militantes se apuntaron en las mesas de registro que les permitiera ejercer su voto para elegir a los aspirantes que los representarán en la asamblea estatal a realizarse el próximo 30 de octubre en la capital yucateca, así como en la asamblea nacional extraordinaria a celebrarse en noviembre en Ciudad de México.

El evento lo encabezaron Arturo León Itzá, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN; Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del CEN del PAN; Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; la secretaria general del PAN Yucatán, Ana Cristina Polanco Bautista, el diputado local y presidente de la Junta Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano, y la secretaria general del PAN Mérida, Roxana Morteo Bacelis.

Los candidatos a consejeros nacionales a participar en la asamblea nacional extraordinaria son Cecilia Patrón, Barrera Concha, Kathia Bolio Pinelo y Elías Lixa Abimerhi.

En mensaje grabado, el gobernador Mauricio Vila señaló que “tenemos una gran responsabilidad y deber con los yucatecos y estamos demostrando que la política si puede ejercer con ética y dar resultados en beneficio de los ciudadanos”.

“El PAN de Yucatán está en su mejor momento y les invito a que por encima de los intereses particulares esté encima el interés de Yucatán y del país”.

En su intervención, León Itzá destacó la importancia de “salir fortalecidos y trabajar fuertemente para el 2024. Es importante el trabajo en equipo y en unidad para dar resultado a las y los meridanos, a fin de seguir transformando la capital yucateca”.

“Hoy los panistas tenemos una doble responsabilidad porque antes éramos oposición y hoy somos gobierno. Tenemos que dar certeza y solución a los ciudadanos y lo estamos demostrando con el buen gobierno en Mérida y en Yucatán”, apuntó.

Cano Cetina indicó: “Aquí venimos a definir lo que es mejor para Yucatán y Mérida. Aquí estamos trabajando con compromiso, convicción y principios por el bien de los yucatecos y no por intereses personales”.

Igual señaló que el panista de Mérida es heredero de un legado de transformación, pues ha significado mucho para la capital yucateca el trabajo que se ha realizado con los gobiernos responsables emanados de PAN Yucatán.

“No se puede entender Mérida sin los resultados y acciones y obras que han realizado los gobiernos emanados del PAN Yucatán. Somos opción de gobierno para Mérida porque sabemos cómo gobernar”, reiteró.

En su intervención, Cecilia Patrón dijo que hay que “ser panista de convicción, no de ocasión, con principios y valores, trabajando en las calles y con la gente”.

“Las mujeres de Acción Nacional no nos cansamos y no nos vendemos. El PAN de Yucatán es un partido generoso y que es ejemplo nacional. Con un alcalde trabajando y preocupado por la gente. Con un gobernador comprometido con los yucatecos para que los cambios y la transformación no se detengan”.

Por su parte, Barrera Concha señaló que “el país nos llama a cerrar filas, a devolver el verdadero valor a la política que está para servir y no para servirse de ella”.

“En nuestras manos está dignificar la política y el servicio público. Mientras unos caen, nosotros firmes, apresurando el paso, más unidos y con la frente en alto”, reiteró.

También refirió que “la fuerza del PAN reside en la militancia. Somos la primera fuerza política en Yucatán porque hemos demostrados que sí es posible gobernar con hechos y con trabajo”.

En equipo estamos transformando nuestro estado para hacer un Yucatán más justo y productivo, generando más y mejores empleos, acercando la salud, reforzando la seguridad, mejorando la educación y la infraestructura, cuidando el medio ambiente, acabando con los lujos en el gobierno y combatiendo la corrupción de manera frontal.