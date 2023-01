Tres temas polémicos en Mérida; entre casonas y ruido en el Centro Histórico

Federico Sauri Molina, director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, abordó el lunes tres temas que han generado polémica en la ciudad: las casonas en peligro de derrumbe, el ruido que generan negocios del Centro Histórico y el Estadio Sostenible de Yucatán.

En entrevista colectiva en la presentación del parque Tho’, el arquitecto Sauri informó que después de las lluvias que cayeron en la ciudad, la dirección a su cargo identificó 10 predios que tienen riesgo de desplome por su abandono y deterioro, pero tienen dueños inexistentes, están involucrados en procesos de intestado o los familiares herederos no permiten una intervención de rescate.

“Como siempre nos ha instruido el alcalde Renán Barrera en el caso de las casonas antiguas, la prioridad número uno es la seguridad de los ciudadanos”, indicó. “Muchas de esas casonas presentan situaciones jurídicas particulares, me refiero a que en algunas los propietarios ya no existen, están intestadas o presentan cuestiones familiares que no permiten su intervención”.

“Lo que hacemos es garantizar la seguridad y eventualmente seguimos procedimientos jurídicos para intervenirlas, principalmente para consolidar algunas partes de la construcción que representen un riesgo. O si fuera el grado extremo, llevar demoliciones controladas”.

“Todo esto son cuestiones jurídicas que trabajamos en coordinación con el INAH”, reiteró. “Hay que recordar que Mérida tiene el segundo Centro Histórico más grande del país; tiene una declaratoria de patrimonio de los años 80, es una zona federal de conservación por las características morfológicas que tenemos en el centro de la ciudad”.

“Una vez que se dirimen las cuestiones jurídicas tomaremos las acciones correspondientes”.

Casonas en el centro de Mérida, un riesgo

Sauri Molina informó que están identificados de 8 a 10 predios que son los de mayor riesgo en el Centro.

Hoy, Desarrollo Urbano interviene un predio cercano al mercado Lucas de Gálvez que por las lluvias que cayeron tuvo un desprendimiento de una cornisa.

Su propietario inmediatamente gestionó ante la Dirección de Desarrollo Urbano la consolidación de esos elementos peligrosos y, además, ingresó el predio al Programa de Rescate de Fachadas, con lo cual lo intervendrán los restauradores del Ayuntamiento.

“Es un trámite jurídico largo para intervenir en las casonas del Centro. Lo que hacemos es consolidar las partes peligrosas para disminuir los riesgos de derrumbe”, dijo. “Son trámites complejos porque muchos de los dueños no existen, hay que investigar quiénes son o es el legal posesionario para intervenir el predio. Son 10 predios en riesgo de derrumbe, de más de 4,000 predios que están en el Centro Histórico de la ciudad”.

El Ayuntamiento tiene que realizar un procedimiento jurídico porque para intervenir algún predio con peligro de derrumbe se usan recursos públicos en una propiedad privada y por ello solo si es urgente lo realizan, pero tienen que seguir un juicio completo para que no incurra en una falta de desvío de recursos públicos.

Ruido en el centro de Mérida

Respecto a las quejas por ruidos en el centro de la ciudad, el arquitecto Sauri Molina recordó que desde que se modificó el Reglamento contra el Ruido en 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano vigila que se cumpla ese ordenamiento legal municipal.

Es un trabajo permanente y diario porque reciben de 15 a 20 quejas al mes contra los distintos giros y clausuran normalmente de tres a cinco establecimientos. Sin embargo, no solo por producir ruido fuera de la normatividad vigente, sino porque los giros no tienen permisos.

El director aseguró que estas quejas y clausuras no solo se dan en el Centro Histórico, sino en varias partes de la ciudad. Además, no todos los giros que generan las emisiones de ruido son restaurantes, sino que hay otros giros como talleres mecánicos, de aluminio, carpinterías, entre otros.

“No se trata de señalar a algún giro en particular, pero hay muchos giros, independientemente de los restaurantes, que son señalados de producir ruido fuera de la norma”, indicó.

“Hay giros que por dar una opción nueva y distinta a los clientes reciben las quejas. Antes, hasta hace 10 años, teníamos un Centro Histórico un poco apagado, pero hoy tenemos un Centro Histórico muy vivo. Como autoridad, buscamos la sana convivencia de todos los ciudadanos y los giros, siempre y cuando esté permitido”.

“Cuando recibimos una queja verificamos que tengan las licencias correspondientes y vigentes, si la tienen, lo que hacemos es realizar las mediciones del ruido y obligar que cumplan con las normas”.

¿Qué pasó con el Estadios Sostenible?

Sobre el proyecto del Estadio Sostenible de Yucatán, que se anunció el 9 de septiembre de 2020 como futura sede de los Leones de Yucatán y Venados en un terreno del norte de la ciudad, frente a las plazas comerciales Galerías y The Harbor, el arquitecto Sauri Molina aseguró que la empresa promotora no siguió los trámites ante la Dirección de Desarrollo Urbano.

Ayer publicamos que en el Registro Público de la Propiedad hay un aviso de venta de ese terreno al Fonatur, que haría las oficinas del Tren Maya.

Por ello, no tienen permiso de construcción y no conocen el proyecto integral de este desarrollo deportivo y comercial.