Tho' Parque para Todos ''divide'' a vecinos de Altabrisa

Cuatro vecinos del fraccionamiento Altabrisa dieron su opinión sobre el proyecto “Tho’, Parque para Todos”, que anunció el alcalde Renán Barrera Concha.

Dos opinaron a favor del proyecto, esperan que se termine pronto, y dos se oponen y reiteraron su petición de que el terreno de casi 3 hectáreas de la calle 22 con 20 y 19 se quede como un pulmón verde de la ciudad.

Uno de los que se oponen, incluso, dijo que no está de acuerdo que Altabrisa se llene de gente que no vive en esa zona.

Presentamos los comentarios conforme aceptaron la entrevista:

Rosa López paseaba a su perro en compañía de su esposo en la Avenida 22, donde está el terreno de 8 hectáreas para el Tho’. Ella accedió a dar su opinión con la condición de que no le tomaran foto porque “no me maquillé”. Se le preguntó si ha escuchado del parque Tho’.

“Sí estoy enterada. Estamos de acuerdo, nos gusta la idea”, respondió. “Me gusta mucho el proyecto y me parece apropiado. Me da mucha alegría, espero que lo hagan rápido y tal como se planeó, estoy muy contenta y emocionada, espero verlo terminado”.

“Sí se necesita en esta zona, nos dará oxígeno, nos levantará el espíritu, nos hace sentir contentos, nos dará felicidad”, reiteró.

Este parque Tho´ será en lugar del otro terreno donde piden un parque los vecinos, se le planteó a la señora de la tercera edad.

“No sé cuál es el plan, pero el que veo, que se haga acá es maravilloso, dejará hermoso el lugar. Si es un parque, será muy bonito”, dijo.

Tendrá comercios, se le dijo. “Qué bien, ya quiero verlo”, contestó.

“Que sean felices, es cuestión personal si lo apoyan o no, yo sí lo apoyo, me parece muy bien que se haga ese parque en este terreno”, dijo.

Víctor Pacheco trotaba frente a las torres de departamentos Country Towers de la calle 21 y se le preguntó su opinión sobre el parque Tho’. Él sí aceptó que le tomaran la fotografía.

En este terreno de 8 hectáreas van a desarrollar un parque conceptual similar a La Mexicana o el Central Park, se le planteó.

“Conozco los parques La Mexicana y Central Park, si va a ser uno así, sería fabuloso”.

“Que empiece ya, que lo empiecen a promover y que la gente pueda apoyar con algo”, dijo.

“¿Va a tener localitos, cafetería, restaurante, lugar para comprar jugos?, me parece bien. Todo lo que sea un lugar para el ejercicio es bueno, vale la pena”, dijo.

Este parque Tho’ es en lugar del terreno donde pretendían hacer un parque en la otra cuadra, aquel terreno lo van a permutar con un particular que dará un terreno que tiene en este polígono, se le informó.

Joaquín Molas caminaba sobre la acera del otro terreno donde ya no se hará el parque y que será transferido a un particular que cedió un terreno para que la superficie llegue a las 8 hectáreas donde estará el Tho’.

“Este parque (así llamó al terreno de la calle 22 y 20 con 19) es un pulmón verde precisamente para esta parte de Altabrisa. Se ha tratado de cuidar lo más que se pueda, pero desgraciadamente hay algunas constructoras que han hecho que sus trabajadores lo convierta en un basurero”, dijo. “Se ha reportado a las autoridades para que lo limpien o para que pongan unos botes de basura y no se convierta en un basurero, pero me da la impresión de que hay cierto desdén por parte del municipio respecto al cuidado de este parque. El otro parque (el Tho’) va a ser espectacular sin lugar a dudas.

“Este ya está aquí (el terreno donde piden un parque), es una inversión menor poder arreglarlo para todos los vecinos, este espacio era un compromiso del municipio para construir un parque, sin embargo, el otro será algo grandioso, bienvenido, pero no descuiden este terreno”.

“Cuando hay canjes de una cosa por otra, da la impresión que en lo oscurito hay algo raro. Me da esa impresión, no se puede canjear una cosa por otra, simplemente se hace un trabajo en un lado y otro trabajo en el otro lado, pero no se puede permutar porque se supone que es un bien de la ciudadanía”, indicó.